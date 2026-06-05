Νικητιάδης για Δούκα: Αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, δεν μπορεί να παραμένει στο ΠΑΣΟΚ

«Πιστεύω ότι η ηγεσία, τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα» δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης