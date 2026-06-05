Νικητιάδης για Δούκα: Αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, δεν μπορεί να παραμένει στο ΠΑΣΟΚ
Νικητιάδης για Δούκα: Αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, δεν μπορεί να παραμένει στο ΠΑΣΟΚ
«Πιστεύω ότι η ηγεσία, τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα» δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης
Τη διαγραφή του Χάρη Δούκα από το ΠΑΣΟΚ αν συνεχίσει να αμφισβητεί τη στρατηγική του κόμματος ζήτησε ο Γιώργος Νικητιάδης σε δηλώσεις του το πρωί της Παρασκευής.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «ο κ. Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση και κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ» σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με αφορμή όσα είπε ο δήμαρχος Αθηναίων για τη συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές αφήνοντας ανοιχτό και το ποιος θα είναι αρχηγός.
«Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Δούκας είναι ο μόνος μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο που διαφοροποιείται. Υπάρχει ένα πολιτικό συμβούλιο με τόσα στελέχη και μόνο ο κ. Δούκας διαφοροποιείται» συμπλήρωσε ο κ. Νικητιάδης λίγο πριν τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου του ΠΑΣΟΚ.
Ερωτηθείς, δε, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον κ. Δούκα, ο Γιώργος Νικητιάδης απάντησε «αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία - τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής - θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα».
Κάνοντας, μάλιστα, ακόμα πιο ξεκάθαρη τη θέση του συμπλήρωσε: «Εάν συνεχίζει να αμφισβητεί τη στρατηγική, η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «ο κ. Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση και κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ» σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με αφορμή όσα είπε ο δήμαρχος Αθηναίων για τη συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές αφήνοντας ανοιχτό και το ποιος θα είναι αρχηγός.
«Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Δούκας είναι ο μόνος μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο που διαφοροποιείται. Υπάρχει ένα πολιτικό συμβούλιο με τόσα στελέχη και μόνο ο κ. Δούκας διαφοροποιείται» συμπλήρωσε ο κ. Νικητιάδης λίγο πριν τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου του ΠΑΣΟΚ.
Ερωτηθείς, δε, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον κ. Δούκα, ο Γιώργος Νικητιάδης απάντησε «αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία - τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής - θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα».
Κάνοντας, μάλιστα, ακόμα πιο ξεκάθαρη τη θέση του συμπλήρωσε: «Εάν συνεχίζει να αμφισβητεί τη στρατηγική, η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του».
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