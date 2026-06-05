Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τις γυναίκες παρουσιάστηκαν στον Στρατό Ξηράς: Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων
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Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός Στρατιωτική θητεία γυναίκες

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τις γυναίκες παρουσιάστηκαν στον Στρατό Ξηράς: Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων

Η ορκωμοσία των εθελοντριών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τις γυναίκες παρουσιάστηκαν στον Στρατό Ξηράς: Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων
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Με αφορμή την πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σήμερα σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, αναφερόμενος στην ιστορική σημασία της στιγμής.

Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στον Στρατό Ξηράς. «Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας», έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή, με το μήνυμα: «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη:


Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης των στοιχείων τους, εισήλθαν στη μονάδα όπου παρέλαβαν τις στολές, τις αρβύλες και τον απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στους κοιτώνες τους, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσής τους.

Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
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