Το βίντεο Γεωργιάδη από την περιοδεία του στη βόρεια Ελλάδα: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές», έγραψε

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί έκανα συνολικά χθες στην δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και… pic.twitter.com/vHKZfQvJI6