Το βίντεο Γεωργιάδη από την περιοδεία του στη βόρεια Ελλάδα: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές», έγραψε
Το βίντεο Γεωργιάδη από την περιοδεία του στη βόρεια Ελλάδα: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές», έγραψε
«Σήμερα θα πάω σε πολλά μέρη, αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνο στην Αλεξανδρούπολη νομίζω», σημείωσε στο Χ ο υπουργός Υγείας
Περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με σκοπό να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές υγείας και να επιθεωρήσει έργα που εκτελούνται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ.
Σήμερα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ βίντεο με στιγμιότυπα από την χθεσινή, πρώτη ημέρα, της περιοδείας του. Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, να λέει: «Ξεκινάμε με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου, απ’ ό,τι μαθαίνω, έχουν συγκεντρωθεί απ’ έξω οι αγαπημένοι μου κομμουνιστές. Θα έχει μεγάλη πλάκα. Πάμε».
«Σήμερα θα πάω σε πολλά μέρη, αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνο στην Αλεξανδρούπολη νομίζω. Δεν τους χορταίνω, θα δούμε. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και ας φωνάζουν», γράφει μεταξύ άλλων στην λεζάντα της ανάρτησής του.
«Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί έκανα συνολικά χθες στην δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και άστε τους να φωνάζουν».
Σήμερα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ βίντεο με στιγμιότυπα από την χθεσινή, πρώτη ημέρα, της περιοδείας του. Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, να λέει: «Ξεκινάμε με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου, απ’ ό,τι μαθαίνω, έχουν συγκεντρωθεί απ’ έξω οι αγαπημένοι μου κομμουνιστές. Θα έχει μεγάλη πλάκα. Πάμε».
«Σήμερα θα πάω σε πολλά μέρη, αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνο στην Αλεξανδρούπολη νομίζω. Δεν τους χορταίνω, θα δούμε. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και ας φωνάζουν», γράφει μεταξύ άλλων στην λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Αναλυτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο Χ:
Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί έκανα συνολικά χθες στην δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και… pic.twitter.com/vHKZfQvJI6— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 5, 2026
«Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί έκανα συνολικά χθες στην δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και άστε τους να φωνάζουν».
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