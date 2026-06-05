Ο Παππάς ζήτησε από τον Φάμελλο να τηλεφωνήσει στον Τσίπρα: «Η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
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Αλέξης Τσίπρας Σωκράτης Φάμελλος Νίκος Παππάς ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Ο Παππάς ζήτησε από τον Φάμελλο να τηλεφωνήσει στον Τσίπρα: «Η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε το γάντι σε όσα είπε ο πρώην υπουργός κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος

Ο Παππάς ζήτησε από τον Φάμελλο να τηλεφωνήσει στον Τσίπρα: «Η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Γεωργία Σαδανά
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο ο πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς, κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

«Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση», φέρεται να τόνισε ο κ. Παππάς και αιτήθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Το γάντι του πρώην υπουργού, σήκωσε από πλευράς του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απαντώντας ότι «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η συνεδρίαση της Πολιτικης Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Γεωργία Σαδανά
6 ΣΧΟΛΙΑ
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