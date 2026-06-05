Ο Παππάς ζήτησε από τον Φάμελλο να τηλεφωνήσει στον Τσίπρα: «Η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ