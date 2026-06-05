Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σκληρό μέτρο και δεν αποτελεί μόνιμη επιλογή

«Έχει ήδη αποδειχθεί η χρησιμότητα της μεταρρύθμισης με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή», σημείωσε ο υπουργός - Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «PosoKanei»