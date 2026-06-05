Δένδιας για τις πρώτες εθελόντριες στον Στρατό: Μεγάλο βήμα για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις
Δένδιας για τις πρώτες εθελόντριες στον Στρατό: Μεγάλο βήμα για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκε στις νεοσύλλεκτες καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή τους συνιστά πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την πατρίδα και τους θεσμούς της
Στην κατάταξη των πρώτων εθελοντριών νεοσύλλεκτων στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας (ΚΕΝ), αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Twitter.
Όπως τόνισε, η ένταξη των πρώτων γυναικών που επέλεξαν εθελοντικά να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στον «Στρατό των Πολιτών».
Ο κ. Δένδιας ευχήθηκε στις νεοσύλλεκτες καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή τους συνιστά πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την πατρίδα και τους θεσμούς της.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται όταν αντανακλούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, σημειώνοντας πως η παρουσία των γυναικών συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό τους.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα.
Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών.
Τους ευχόμαστε καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία. Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την Πατρίδα και τους θεσμούς της. Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».
Όπως τόνισε, η ένταξη των πρώτων γυναικών που επέλεξαν εθελοντικά να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στον «Στρατό των Πολιτών».
Ο κ. Δένδιας ευχήθηκε στις νεοσύλλεκτες καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή τους συνιστά πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την πατρίδα και τους θεσμούς της.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται όταν αντανακλούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, σημειώνοντας πως η παρουσία των γυναικών συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό τους.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα.
Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών.
Τους ευχόμαστε καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία. Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την Πατρίδα και τους θεσμούς της. Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».
Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα.— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 5, 2026
Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών.… pic.twitter.com/JQFNZOndUo
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