Δένδιας για τις πρώτες εθελόντριες στον Στρατό: Μεγάλο βήμα για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκε στις νεοσύλλεκτες καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή τους συνιστά πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την πατρίδα και τους θεσμούς της