Η ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά τον έλεγχο Αθανασίου και Χατζηβασιλείου από την ελληνική Δικαιοσύνη για «αιτήματα που δεν προκάλεσαν ζημία στην Ε.Ε»
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σημειώνει ότι τα αιτήματα των δύο βουλευτών δεν ικανοποιήθηκαν - Ζητά τη διερεύνηση τους για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος
Στην Βουλή έφτασε η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό αλλά και την νομική τεκμηρίωση του νέου φακέλου που δημοσιεύει το protothema.gr οι εισαγγελικές Aρχές ζητούν την διερεύνηση των δύο βουλευτών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.
Να σημειωθεί ότι η παραπομπή των υποθέσεων από την ευρωπαϊκή Eισαγγελία δεν έγινε απευθείας στην Βουλή όπως συνέβη με τις δικογραφίες των 11+2. Ο φάκελος απεστάλη στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών καθώς όπως σημειώνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς τα αιτήματα που φέρονται να προώθησαν οι Χατζηβασιλείου - Αθανασίου δεν ικανοποιήθηκαν. «Όπως έχει ήδη επαρκώς αναλυθεί ανωτέρω, στις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις οι ενέργειες των υπόπτων δεν υπερέβησαν το στάδιο των μη αξιόποινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο της “αρχικής εκτέλεσης”, ώστε να στοιχειοθετηθεί, έστω και σε μορφή απόπειρας, το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Λαμβάνουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε … επικυρωμένα αντίγραφα της με αριθμό … δικογραφίας, η οποία σχηματίστηκε κατόπιν του με αριθμού πρωτοκόλλου …. Εγγράφου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, προς διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος που φέρεται να τέλεσε από τις 9.9.2021 έως την 8.12.2021 ο Δημήτριος Μέλας, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, και της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, που φέρονται να τέλεσαν, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι Χαράλαμπος Αθανασίου και Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου», αναφέρει χαρακτηριστικά το έγγραφο.
«H υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ευθύνη που να με βαραίνει» λέει στο protothema ο Χαράλαμπος Αθανασίου.
Σημειώνεται ότι η υπόθεσή του αφορά ερώτημα που έχει κάνει στον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά αναφορικά με τη μοριοδότηση μιας κτηνοτρόφου από τη Λήμνο, καθώς είχε γίνει λάθος από τους μελετητές. Ο Μελάς φέρεται να του έχει απαντήσει ότι έχει κλείσει το σύστημα και η συζήτηση τελείωσε εκεί.
Δείτε το διαβιβαστικό:
Η νομική εξήγηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας:
