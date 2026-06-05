Ορκίστηκε βουλευτής ΝΔ ο Κώστας Κόλλιας, μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, δείτε εικόνες
Ορκίστηκε βουλευτής ΝΔ ο Κώστας Κόλλιας, μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, δείτε εικόνες
Ο Κώστας Κόλλιας καταλαμβάνει την βουλευτική έδρα της ΝΔ στην Κορινθία
Τη βουλευτική έδρα της Νέας Δημοκρατίας στην Κορινθία αναλαμβάνει ο Κώστας Κόλλιας, μετά τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.
Ως πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην εκλογική περιφέρεια Κορινθίας, ο κ. Κόλλιας διαδέχεται τον εκλιπόντα βουλευτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εισέρχεται επισήμως στη Βουλή με την ορκωμοσία του.
Το παρών στην ορκωμοσία του νέου βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Ο Κώστας Κόλλιας εξελέγη για πρώτη φορά το βουλευτής το 2007.
Ως πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην εκλογική περιφέρεια Κορινθίας, ο κ. Κόλλιας διαδέχεται τον εκλιπόντα βουλευτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εισέρχεται επισήμως στη Βουλή με την ορκωμοσία του.
Το παρών στην ορκωμοσία του νέου βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Ο Κώστας Κόλλιας εξελέγη για πρώτη φορά το βουλευτής το 2007.
Δείτε εικόνες από την ορκομωσία:
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