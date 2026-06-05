Πέρκα: Ο Τσίπρας κάνει το αρχηγικό κόμμα που ήθελε από το 2019, η ΕΛΑΣ δεν είναι συμπαράταξη αλλά ενός ανδρός αρχή
Πέρκα: Ο Τσίπρας κάνει το αρχηγικό κόμμα που ήθελε από το 2019, η ΕΛΑΣ δεν είναι συμπαράταξη αλλά ενός ανδρός αρχή
«Δεν τον εμπιστεύομαι τον Τσίπρα γιατί είναι όλη αυτή η πορεία. Το να κάνεις πολιτική με κλειστή πόρτα και ακριβούς επικοινωνιολόγους, αυτό απέχει πολύ από αυτό που πρεσβεύω μια ζωή»
Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα στον οποίο καταλόγισε ότι «αυτό που ήθελε να κάνει από το 2019 το κάνει σήμερα, μια ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει αρχηγικό κόμμα» άσκησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
Όπως είπε «αυτό προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Ο κ. Κασσελάκης ήταν αποτέλεσμα μιας τέτοιας ιστορίας. Σε κόμμα της αριστεράς να περνάει κάποιος από έξω να δίνει 2 ευρώ και να ψηφίσει, δεν έχει ξανασυμβεί»
Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν είναι συμπαράταξη αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας με την ΕΛΑΣ «αλλά ενός ανδρός αρχή». «Λέει για συμπαράταξη αλλά δεν μιλάω με κόμματα, θα μιλάω με έναν-έναν. Να μην πει ότι κάνει συμπαράταξη, γιατί δεν κάνει. Συμπαράταξη σημαίνει παίρνω το τμήμα της πολιτικής οικολογίας, το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς, συζητάω. Το άλλο δεν είναι συμπαράταξη αλλά ενός ανδρός αρχή που διαλέγει στελέχη» είπε η κυρία Πέρκα στην ΕΡΤ.
«Δεν τον εμπιστεύομαι τον Τσίπρα γιατί είναι όλη αυτή η πορεία. Το να κάνεις πολιτική με κλειστή πόρτα και ακριβούς επικοινωνιολόγους, αυτό απέχει πολύ από αυτό που πρεσβεύω μια ζωή» πρόσθεσε η βουλευτής της ΝΕΑΡ.
Όπως είπε «αυτό προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Ο κ. Κασσελάκης ήταν αποτέλεσμα μιας τέτοιας ιστορίας. Σε κόμμα της αριστεράς να περνάει κάποιος από έξω να δίνει 2 ευρώ και να ψηφίσει, δεν έχει ξανασυμβεί»
Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν είναι συμπαράταξη αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας με την ΕΛΑΣ «αλλά ενός ανδρός αρχή». «Λέει για συμπαράταξη αλλά δεν μιλάω με κόμματα, θα μιλάω με έναν-έναν. Να μην πει ότι κάνει συμπαράταξη, γιατί δεν κάνει. Συμπαράταξη σημαίνει παίρνω το τμήμα της πολιτικής οικολογίας, το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς, συζητάω. Το άλλο δεν είναι συμπαράταξη αλλά ενός ανδρός αρχή που διαλέγει στελέχη» είπε η κυρία Πέρκα στην ΕΡΤ.
«Δεν τον εμπιστεύομαι τον Τσίπρα γιατί είναι όλη αυτή η πορεία. Το να κάνεις πολιτική με κλειστή πόρτα και ακριβούς επικοινωνιολόγους, αυτό απέχει πολύ από αυτό που πρεσβεύω μια ζωή» πρόσθεσε η βουλευτής της ΝΕΑΡ.
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