«Άνοιγμα» Φάμελλου στον Τσίπρα: Στηρίζουμε την ΕΛΑΣ, θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί της

Εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ