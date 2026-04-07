Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η επιτροπή δεοντολογίας - Την είχαν ζητήσει οι ίδιοι

Τι είπε στην επιτροπή ο Κώστας Τσιάρας

Μηταράκης: Κινηθήκαμε στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής δραστηριότητας

Ο Χρήστος Μπουκώρος στο δικό του υπόμνημα με το οποίο ζητά να δοθεί η άδεια να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, αναφέρει ότι «η επικοινωνία μου με τον πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε να κάνει με το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφρων, την υποστήριξη της παραμονής των οποίων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα θεωρώ ύψιστο καθήκον μου»Πλήρη άγνοια για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε στο ελληνικό παράρτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ο κ Κώστας Τσιάρας ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «άλμα λογικής» τα συμπεράσματα της δικογραφίας που του αποδίδουν ποινικές ευθύνες σε βαθμό πλημμελήματος.Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων που παρείχε στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας τα οποία εξετάζουν το εισαγγελικό αίτημα άρσης ασυλίας σημείωσε «τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ιδανικά δεν πρέπει στην πολιτεία να πηγαίνει κάποιος στο γραφείο βουλευτή» για να προσθέσει στη συνέχεια πως καθυστερήσεις, παραλήψεις και λάθη δημοσίων υπηρεσιών αναγκάζουν τους πολίτες να προσφεύγουν στους βουλευτές για να βρουν λύση.Ειδικά για την υπόθεση που τον αφορά τόνισε ότι η αναφορά σε ζημία που κυμαίνεται από 190 έως 429 ευρώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ εξηγεί πως η διάρθρωση των επιδοτήσεων είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι παρουσιάζεται.Ξεκαθάρισε ότι δεν του στοιχίζει η απώλεια της θέσης του υπουργού, αλλά η επιβάρυνση που υφίσταται η οικογένειά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έχει παιδιά, σύζυγο και μητέρα, και ότι το μεγαλύτερο βάρος αυτής της υπόθεσης το επωμίζεται το οικογενειακό του περιβάλλον.Τέλος, ζητά την άρση της ασυλίας του, προκειμένου –όπως αναφέρει– να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να μην οδηγούνται άδικα άνθρωποι σε τέτοιες διαδικασίες, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν σε βάρος του ουσιαστική απώλεια ή ευθύνη.Σε δήλωσή του μετά τα όσα είπε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ο Νότης Μηταράκης αφού υπενθύμισε ότι έχει εξηγήσει με γραπτή δήλωση τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης που τον αφορά, σημείωσε ότι «το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου κι εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής δραστηριότητας προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών που έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση».«Θεωρώ ότι υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στου πολίτες απολύτως στα πλαίσια της της νομιμότητας. Αν και πιστεύω ότι εμπίπτει στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ υποχρέωση στον εαυτό και την οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου, ζητώ άρση ασυλίας για να απαντήσω στις ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας το ταχύτερο δυνατό»Ο Παναγιώτης Δουδωνής άφησε αιχμές, λέγοντας ότι προσήλθαν μόνο 2 από τους 11 βουλευτές στην Επιτροπή Δεοντολογίας. «Μάλιστα ένας τρίτος ο κ. Μπουκώρος έδινε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό και ένας από τους δύο, ο Μηταράκης είπε ότι όλο αυτό έγινε στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων», πρόσθεσε για να καταλήξει: «Τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα, βαθύ γαλάζιο και έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».