Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η επιτροπή δεοντολογίας - Την είχαν ζητήσει οι ίδιοι
Παρόντες στην επιτροπή Τσιάρας και Μηταράκης - Με υπόμνημα τοποθετήθηκαν Καραμανλής, Κεφαλογιάννης, Σκρέκας, Παπακώστα, Βαρτζόπουλος, Σενετάκης, Λεονταρίδης, Βασιλειάδης, Μπουκώρος
Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τα υπομνήματα που έλαβε από τους 9 και τις αυτοπρόσωπες εξηγήσεις που έδωσαν Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης.
Διαβάστε το υπόμνημα του Κώστα Αχ. Καραμανλή
Διαβάστε το υπόμνημα του Γιάννη Κεφαλογιάννη
Διαβάστε το υπόμνημα του Κώστα Σκρέκα
Διαβάστε το υπόμνημα της Κατερίνας Παπακώστα
Διαβάστε το υπόμνημα του Δημήτρη Βαρτζόπουλου
Διαβάστε το υπόμνημα του Μάξιμου Σενετάκη
Διαβάστε το υπόμνημα του Λάκη Βασιλειάδη
Διαβάστε το υπόμνημα του Θεόφιλου Λεονταρίδη
- Πρόκειται για τους:
- Κώστα Τσιάρα,
- Νότη Μηταράκη,
- Δημήτρη Βαρτζόπουλο,
- Χρήστο Μπουκώρο,
- Λάκη Βασιλειάδη,
- Κώστα Αχ. Καραμανλή,
- Θεόφιλο Λεονταρίδη,
- Μαξίμου Σενετάκη,
- Γιάννη Κεφαλογιάννη,
- Κώστα Σκρέκα και
- Κατερίνα Παπακώστα,
Τι υποστήριξαν οι βουλευτές στα υπομνήματά τους
Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής ζήτησε την άρση ασυλίας του γιατί «είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ». Επισημαίνει ότι «δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου» προσθέτοντας ότι «θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης».
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημειώνει στο δικό του υπόμνημα ότι αν και ζητά την άρση ασυλίας του «το αίτημα στερείται παντελώς νομικής και πραγματολογικής θεμελείωσης καθόσον δεν εδράζεται σε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ικανό να στοιχειοθετήσει, έστω κατ' ένδειξη, σύνδεση του προσώπου μου με την ερευνώμενη υπόθεση». Όπως σημειώνει, μάλιστα, η εμπλοκή του «βασίζεται σε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες στις οποίες δεν μετέχω και από τις οποίες δεν προκύπτει το ελάχιστο στοιχείο που θα καταδεικνύει δική μου γνώση για το αντικείμενό τους»
Ο Κώστας Σκρέκας ζητά άρση ασυλίας «για λόγους διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης και για την απόδειξη της προσωπικής αθωότητάς μου». «Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται προτροπή ή πρόθεση για παραβίαση του νόμου. Οι τοποθετήσεις μου στον διάλογο που καταγράφεται αποτελούν συμπερασματική απάντηση επί όσων μου αναφέρει ο συνομιλητής μου χωρίς να του έχω προτείνει ή υποδείξει οτιδήποτε» αναφέρει στο υπόμνημά του
Η Κατερίνα Παπακώστα που επίσης ζητά άρση ασυλίας, αναφέρει για την υπόθεσή της ότι «το αίτημα, όπως μου το εξήγησε ο κτηνοτρόφος το θεώρησα εύλογο και νόμιμο θεωρώντας ότι επρόκειτο για απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα κατά τον προβλεπόμενο χρόνο». Προσθέτει, επίσης, ότι «εγώ αυτό που έπραξα ήταν να θέσω το συγκεκριμένο αίτημα υπ' όψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρη ότι αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς και ότι αν διαπιστωνόταν οποιαδήποτε παρατυπία, ο οργανισμός θα έπραττε τα νόμιμα και προβλεπόμενα».
Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος γράφει στο υπόμνημά του ότι «από την ανάγνωση του μηνύματος που έστειλε γίνεται σαφές ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή» καθώς και ότι «η περίπτωση δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό».
Ο Μάξιμος Σενετάκης υποστηρίζει ότι «δεν διέπραξα ηθική αυτουργία σε απιστία και όλες μου οι ενέργιες ήταν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών καθηκόντων» ζητώντας την άρση ασυλίας του
Ο Λάκης Βασιλειάδης σημειώνει ότι «η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα».
Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης αναφέρει ότι «οι συνομιλίες έχουν ως αντικείμενο τη χρονική επίσπευση και μόνο της πληρωμής νόμιμων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων αγρότισσας» αναπτύσσοντας αναλυτικά την υπόθεση που τον αφορά.
Ο Χρήστος Μπουκώρος στο δικό του υπόμνημα με το οποίο ζητά να δοθεί η άδεια να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, αναφέρει ότι «η επικοινωνία μου με τον πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε να κάνει με το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφρων, την υποστήριξη της παραμονής των οποίων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα θεωρώ ύψιστο καθήκον μου»
Τι είπε στην επιτροπή ο Κώστας Τσιάρας
Πλήρη άγνοια για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε στο ελληνικό παράρτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ο κ Κώστας Τσιάρας ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «άλμα λογικής» τα συμπεράσματα της δικογραφίας που του αποδίδουν ποινικές ευθύνες σε βαθμό πλημμελήματος.
Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξηγήσεων που παρείχε στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας τα οποία εξετάζουν το εισαγγελικό αίτημα άρσης ασυλίας σημείωσε «τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ιδανικά δεν πρέπει στην πολιτεία να πηγαίνει κάποιος στο γραφείο βουλευτή» για να προσθέσει στη συνέχεια πως καθυστερήσεις, παραλήψεις και λάθη δημοσίων υπηρεσιών αναγκάζουν τους πολίτες να προσφεύγουν στους βουλευτές για να βρουν λύση.
Ειδικά για την υπόθεση που τον αφορά τόνισε ότι η αναφορά σε ζημία που κυμαίνεται από 190 έως 429 ευρώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ εξηγεί πως η διάρθρωση των επιδοτήσεων είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι παρουσιάζεται.
Ξεκαθάρισε ότι δεν του στοιχίζει η απώλεια της θέσης του υπουργού, αλλά η επιβάρυνση που υφίσταται η οικογένειά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έχει παιδιά, σύζυγο και μητέρα, και ότι το μεγαλύτερο βάρος αυτής της υπόθεσης το επωμίζεται το οικογενειακό του περιβάλλον.
Τέλος, ζητά την άρση της ασυλίας του, προκειμένου –όπως αναφέρει– να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να μην οδηγούνται άδικα άνθρωποι σε τέτοιες διαδικασίες, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν σε βάρος του ουσιαστική απώλεια ή ευθύνη.
Μηταράκης: Κινηθήκαμε στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής δραστηριότητας
Σε δήλωσή του μετά τα όσα είπε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ο Νότης Μηταράκης αφού υπενθύμισε ότι έχει εξηγήσει με γραπτή δήλωση τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης που τον αφορά, σημείωσε ότι «το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου κι εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής δραστηριότητας προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών που έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση».
«Θεωρώ ότι υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στου πολίτες απολύτως στα πλαίσια της της νομιμότητας. Αν και πιστεύω ότι εμπίπτει στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ υποχρέωση στον εαυτό και την οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου, ζητώ άρση ασυλίας για να απαντήσω στις ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας το ταχύτερο δυνατό»
Ο Παναγιώτης Δουδωνής άφησε αιχμές, λέγοντας ότι προσήλθαν μόνο 2 από τους 11 βουλευτές στην Επιτροπή Δεοντολογίας. «Μάλιστα ένας τρίτος ο κ. Μπουκώρος έδινε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό και ένας από τους δύο, ο Μηταράκης είπε ότι όλο αυτό έγινε στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων», πρόσθεσε για να καταλήξει: «Τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα, βαθύ γαλάζιο και έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».
