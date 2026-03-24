ΟΠΕΚΕΠΕ: Με ανάγκασαν να παραιτηθώ επειδή έκανα καλά τη δουλειά μου, κατέθεσε ο Βάρρας στη δίκη δυο πρώην στελεχών του Οργανισμού
«Έλεγχαν ΑΦΜ που δεν είχαν πρόβλημα ή πολλές φορές τα ίδια ΑΦΜ ήταν σε διαρκείς ελέγχους - Υπήρχαν μάλιστα και σχετικές διαμαρτυρίες - Με παραίτησαν και δεν πρόλαβα να το ελέγξω αυτό», κατάθεσε ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας
Αποκαλυπτική κατάθεση στη δίκη των δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου, έδωσε σήμερα ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε ελέγχους που γίνονταν από τον Οργανισμού σε συγκεκριμένα ΑΦΜ αναφέροντας πως το δείγμα αυτό μπορεί να ήταν προκαθορισμένο.
«Έλεγχαν ΑΦΜ που δεν είχαν πρόβλημα ή πολλές φορές τα ίδια ΑΦΜ ήταν σε διαρκείς ελέγχους. Υπήρχαν μάλιστα και σχετικές διαμαρτυρίες. Με παραίτησαν και δεν πρόλαβα να το ελέγξω αυτό», κατάθεσε ο κ. Βάρρας για να αναφερθεί στη συνέχεια στο πως αποχώρησε από την κεφαλή του Οργανισμού. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής, άρα έπρεπε να με αποβάλουν», τόνισε και σε άλλο σημείο της κατάθεσής του μίλησε για κλίμα τρομοκρατίας και σε απειλές που έχουν δεχθεί άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση.
Συνεχίζοντας ο κ. Βάρρας ανέφερε πως τον Οκτώβριο του 2025 κατάλαβε ότι «κλωνοποιήθηκε» το κινητό του, ενώ μετά την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ισχυρή κακόβουλη παρέμβαση.
Ο κ. Βάρρας αναφέρθηκε στον τρόπο που του ανατέθηκε η διοίκηση του Οργανισμού που διαχειριζόταν κονδύλια περίπου 3,5 δισ. ευρώ με πρόταση του Πρωθυπουργού, επί υπουργίας Μάκη Βορίδη.
Ένα περίπου χρόνο αργότερα και ενώ είχαν προηγηθεί οι εντολές του για ελέγχους για πληρωμές σε «ύποπτα» ΑΦΜ, όπως είπε, τον κάλεσε ο κ. Βορίδης στο γραφείο του και του ζήτησε να παραιτηθεί. «Δεν υπήρχε κάτι εκρηκτικό, ήταν θερμό το κλίμα», κατέθεσε.
Πρόεδρος: Ρωτήσατε τον λόγο;
Μάρτυρας: Δεν ζητάω εξηγήσεις..
Πρόεδρος: Γιατί πιστεύατε ότι ζητείται η παραίτηση σας;
Μάρτυρας: Γιατί έκανα καλά την δουλειά μου..
Πρόεδρος: Καταλάβατε ότι κάποιοι δεν ήθελαν να κάνετε καλά την δουλειά σας; Άρα μοίραζαν κονδύλια και με τους ενδελεχείς ελέγχους που ζητούσατε...
Μάρτυρας: Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν. Ενδεχομένως δεν ήθελαν να γίνουν έλεγχοι. Στους ελέγχους που γίνονται ενδεχομένως το δείγμα να ήταν προκαθορισμένο. Έλεγχαν ΑΦΜ που δεν είχαν πρόβλημα ή πολλές φορές τα ίδια ΑΦΜ ήταν σε διαρκείς ελέγχους.
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του πάντως ο κ. Βάρρας ανέφερε πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο του απο τον Μάκη Βορίδη. "Ανοιχτά και ξεκάθαρα λέω πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο μου από τον κ. Βορίδη" ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.
Πρόεδρος: Μέχρι που σας παραίτησε! Γνωρίζετε αν υπήρχαν άλλες παρεμβάσεις σε άλλους διευθυντές ;
Μάρτυρας: Δεν είμαι σε θέση να ξέρω.
Ο κ. Βάρρας αναφέρθηκε ακολούθως στους ελέγχους που ζήτησε σε ΑΦΜ και για φάκελο που έστειλε στον εισαγγελέα για παράνομες επιδοτήσεις. «Ήταν απόλυτα τεκμηριωμένος ο φάκελος. Μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά» τόνισε και σε άλλο σημείο της κατάθεσής του επισήμανε: «Ήταν ανεξέλεγκτος αριθμός ζώων, εκτάσεων. Υπήρχε πρόβλημα με ζωικές μονάδες ως προς τον μαθηματικό τύπο που αφορά εμβαδόν με άτομα (ζώα). Ανακάλυψα ότι κάτι γίνεται.. Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα πράγματα. Αυτό που υπεύθυνα μπορώ να σας πω είναι πως μυρίστηκα πως κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προσέχω».
Η δίκη συνεχίζεται.
