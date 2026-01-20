Μαρινάκης για Καρυστιανού: Άλλο το προσωπικό κι άλλο το συλλογικό τραύμα ως όχημα πολιτικής ανέλιξης

Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σαφείς αιχμές για τηκαι τις πολιτικές φιλοδοξίες της άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργόχαρακτηρίζοντας ως βαθύτατα προβληματικές μερικές από τις δηλώσεις που έχει διατυπώσει μέχρι τώρα.Κάνοντας σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στη μητέρα που διεκδικεί δικαιοσύνη για το παιδί της και των πολιτικών φιλοδοξιών της κυρίαο κ. Μαρινάκης σχολίασε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ : «Είναι άλλο πράγμα να μετατρέπεις το προσωπικό σου τραύμα, σε δράση, και είναι άλλο πράγμα το συλλογικό τραύμα, που είναι στο συλλογικό υποσυνείδητο και άλλων ανθρώπωνσε μία πολιτική προσωπική σου ανέλιξη».«Από εκεί και πέρα, όμως, η πολιτική δεν είναι μονοθεματική, η πολιτική θέλει απαντήσεις σε όλα. Εφόσον, λοιπόν, η κυρία Καρυστιανού έχει επιλέξει να πολιτευτεί, την περιμένουμε να διατυπώσει το πρόγραμμά της. Με βάση τις μέχρι τώρα θέσεις που έχει διατυπώσει, θεωρώ ότι πολλές από αυτές είναι βαθύτατα προβληματικές» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.Ειδική αναφορά έκανε στις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις«Είναι αδιανόητο να συζητάμε το 2026 για το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της. Αυτά η χώρα μας τα έχει λύσει πολλές δεκαετίες πριν. Δεν θα ξανανοίξουμε, λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο», είπε.Παράλληλα, έκανε λόγο για «υποκρισία», καθώς αν βουλευτής της ΝΔ είχε πει κάτι αντίστοιχο, θα υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες.Ο κ. Μαρινάκης έστρεψε τα βέλη του προς την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι ένα χρόνο πριν, όταν «ξεκίνησε η απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης» για τα Τέμπη και το ξυλόλιο, έπαιξε με το συναίσθημα των ανθρώπων και «ουσιαστικά έστησε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι παραπλάνησης».Σε κάθε περίπτωση, σχολίασε ότι οι αντιδράσεις των κομμάτων στις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού, οφείλεται στο «φαινόμενο της αντιπολίτευσης χωρίς θέσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς έντονη κριτική για την Κυβέρνηση, με μόνο μία σημαία: Να πέσει οΟ κ. Μαρινάκης απέδωσε την άνοδο του κ.τον οποίο χαρακτήρισε «αλεξιπτωτιστή ομογενή», στο μέλημα της αντιπολίτευσης «να ρίξει τον Μητσοτάκη», ενώ έκανε λόγο για πολιτικό «ξέπλυμα» του«Και αφού είδαν, ότι μπορεί να μην τους βγαίνει αυτό, πάνε τώρα, μονοί-διπλοί, χωρίς να ξέρουν τις θέσεις, χωρίς να πού τοποθετείται μία γυναίκα, η οποία έχει κάθε δικαίωμα και εκείνη να τοποθετηθεί, πέφτουν πάνω της και προσπαθούν να γράψουν αντίστοιχα, διάφορα άρθρα και αναλύσεις», είπε, προσθέτοντας ότι «η πολιτική γίνεται από πολιτικές, από προγράμματα που εφαρμόζονται, από θέσεις και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια πρώτος».