Πολιτική θύελλα από τη δήλωση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Οι αντιδράσεις, τα «στρατόπεδα» και οι συγγενείς
Η δήλωση της Καρυστιανού για «δημόσια διαβούλευση για το δικαίωμα στην άμβλωση» προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από κυβέρνηση, αντιπολίτευση και συγγενείς θυμάτων, με τα κόμματα να μιλούν για αδιαπραγμάτευτο, θεμελιώδες δικαίωμα
Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε η χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς η απάντηση που επεφύλαξε σε ερώτηση για τις αμβλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Open προκάλεσε οξείες αντιδράσεις από μέρους του πολιτικού κόσμου, αλλά και στους κόλπους των συγγενών των θυμάτων.
Όλα ξεκίνησαν ότι η κυρία Καρυστιανού παραχώρησε χθες συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης, απαντώντας αναφορικά με τις αμβλώσεις πως «επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου». Κάνοντας ακόμη επίκληση της ιατρικής της ιδιότητας, «επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω», πρόσθεσε.
Στην ίδια κατεύθυνση, «μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι' αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται», κατέληξε η κυρία Καρυστιανού, παρότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τις αμβλώσεις έχει προκύψει από ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις στη χώρα, με νομολογία ήδη από το 1978 και το 1986.
Κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες». «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα» κατέληξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ενώ ακολούθησε τσουνάμι δηλώσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταδικάζοντας τις δηλώσεις Καρυστιανού.
Μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί την κατάκτηση του δικαιώματος στην άμβλωση, αφού τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται, ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, περιέγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, συμπληρώνοντας πως «τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση». Στο ίδιο μήκος κύματος, «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφίσματα και «διαβουλεύσεις». Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται «ούτε δεξιά ούτε αριστερά». Ωστόσο η αμφισβήτησή της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή» επισήμανε η Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας, Έλενα Ακρίτα, ενώ με παρεμβάσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα την τοποθέτηση Καρυστιανού καταδίκασαν πολλά στελέχη του κόμματος στα κοινωνικά δίκτυα.
Από πλευράς του το ΠΑΣΟΚ υπένθύμισε πως «το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα». «Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα», κατέληξε η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ «οι γυναίκες έχουμε κερδίσει τα δικαιώματά μας με αγώνες και δεν γυρίζουμε πίσω. Ούτε ένα βήμα πίσω», παρατήρησε η Άννα Διαμαντοπούλου.
Από τους πρώτους που αντέδρασαν στις δηλώσεις Καρυστιανού ήταν τα κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως η Έφη Αχτσιόλου και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης τόνισε χθες πως «δεν μπαίνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα σε λογικές διαβούλευσης. Τελεία και παύλα», προσθέτοντας τον προβληματισμό του απέναντι σε μια λογική που επικαλείται τη Δικαιοσύνη με τρόπο που συνεπάγεται αφαίρεση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είπε.
Σε υψηλούς τόνους τις δηλώσεις Καρυστιανού καταδίκασε και ο Περισσός, αφού «η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της. Αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε «δημόσια διαβούλευση», είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας» σημειώνει το ΚΚΕ. Και καταλήγει: «Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».
«Ακροδεξιές λογικές»Πίσω από τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο, δεν κρύβεται τίποτα άλλο από την ανάγκη να “αποκαλύψουν” τις ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές της Μαρίας Καρυστιανού, προκειμένου αυτές να γίνουν κατανοητές στην εκλογική βάση το συντομότερο δυνατόν. Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται κάποιος χρόνος, προκειμένου η κοινωνία να αφομοιώσει τον προσανατολισμό, αλλά και τα πραγματικά πιστεύω της κυρίας Καρυστιανού, «οι αμβλώσεις έδωσαν το σύνθημα» σχολίασε στέλεχος της αντιπολίτευσης στο protothema.gr, στα πλαίσια της ανάδειξης της «ακροδεξιάς λογικής» πολιτικής ατζέντας της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία την ξεχωρίζει σαφώς από τα προοδευτικά κόμματα, όπως εξηγούν τα στελέχη τους, όταν μάλιστα περιλαμβάνει λυμένα από δεκαετίες ζητήματα, όπως οι αμβλώσεις.
Οι υποστηρικτέςΩστόσο, θέση υπέρ της Μαρίας Καρυστιανού έλαβε χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεσσαλονίκης και προερχόμενος από την «Νίκη», Νίκος Παπαδόπουλος, λέγοντας πως οι προσωπικές του απόψεις στο ζήτημα των αμβλώσεων είναι «ακλόνητες και αδιαπραγμάτευτες». Ως καρδιοχειρουργός, εκφράζει –όπως σημειώνει– «λύπη και ντροπή» για αυτό που χαρακτηρίζει «πογκρόμ της πολιτικής ορθότητας απέναντι στο αγέννητο παιδί». Παίρνοντας, μάλιστα, ανοιχτά θέση, ο κ. Παπαδόπουλος υποστηρίζει πως η ερώτηση που απευθύνθηκε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις δεν είχε χαρακτήρα διαλόγου, αλλά στόχο τη δημόσια έκθεσή της. Όπως αναφέρει, επρόκειτο για «στοχευμένη» παρέμβαση, ενταγμένη –κατά την άποψή του– σε μια ευρύτερη προσπάθεια φίμωσης όσων αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα.
Ως καρδιοχειρουργός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βιώσει επανειλημμένα την προσπάθεια φίμωσης και έκθεσης όποιου τολμά να ταράξει τα «ήρεμα νερά» του συστήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα.— ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (@nikos71papad) January 19, 2026
Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα.
Ήταν… pic.twitter.com/DK4eHNLIKB
Την ίδια ώρα, υποστηρικτικός απέναντι στις θέσεις της τέως Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των θυμάτων εμφανίστηκε ο συνήγορος της Μαρίας Καρυστιανού, Στέλιος Σούρλας, λέγοντας ότι «τι είπε η κυρία Καρυστιανού, πως με τα δεδομένα που υφίστανται σήμερα, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Και υπάρχει μία στάθμιση δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα της γυναίκας υπερτερούν αυτών ενός αγέννητου παιδιού;», διερωτήθηκε. Στην συνέχεια, μάλιστα, ο ίδιος είπε πως κατά την άμβλωση «ένα βρέφος δολοφονείται με έναν φρικτό τρόπο. Αν παρακολουθήσει κάποιος μία έκτρωση, είναι μία φρικτή δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να αμυνθεί».
