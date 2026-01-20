Πολιτική θύελλα από τη δήλωση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Οι αντιδράσεις, τα «στρατόπεδα» και οι συγγενείς

Η δήλωση της Καρυστιανού για «δημόσια διαβούλευση για το δικαίωμα στην άμβλωση» προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από κυβέρνηση, αντιπολίτευση και συγγενείς θυμάτων, με τα κόμματα να μιλούν για αδιαπραγμάτευτο, θεμελιώδες δικαίωμα