Συνελήφθη 30χρονη influencer στο αεροδρόμιο του Μαρακές επειδή δημοσίευσε βίντεο που παραπονιόταν για την οδήγηση των ντόπιων, δείτε βίντεο

«Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους να οδηγούν έτσι. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα χωρίς κράνη, με παιδιά επιβάτες, που στρίβουν απότομα», είπε σε ένα βίντεο στα social media, το οποίο αργότερα διέγραψε