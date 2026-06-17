Συνελήφθη 30χρονη influencer στο αεροδρόμιο του Μαρακές επειδή δημοσίευσε βίντεο που παραπονιόταν για την οδήγηση των ντόπιων, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρόκο Μαρακές Σύλληψη influencer

Συνελήφθη 30χρονη influencer στο αεροδρόμιο του Μαρακές επειδή δημοσίευσε βίντεο που παραπονιόταν για την οδήγηση των ντόπιων, δείτε βίντεο

«Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους να οδηγούν έτσι. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα χωρίς κράνη, με παιδιά επιβάτες, που στρίβουν απότομα», είπε σε ένα βίντεο στα social media, το οποίο αργότερα διέγραψε

Συνελήφθη 30χρονη influencer στο αεροδρόμιο του Μαρακές επειδή δημοσίευσε βίντεο που παραπονιόταν για την οδήγηση των ντόπιων, δείτε βίντεο
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Μία 30χρονη influencer συνελήφθη το Σάββατο (13/6) στο αεροδρόμιο του Μαρακές, επειδή είχε δημοσιεύσει βίντεο, στο οποίο έκανε κριτική για την εμπειρία της στο Μαρόκο

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι Αρχές της χώρας σταμάτησαν την Yas Naubelle λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Μαρόκο, η δημιουργός περιεχομένου είχε μοιραστεί ένα βίντεο στα social media, στο οποίο παραπονιόταν για τις συνήθειες οδήγησης των ντόπιων, ενώ κατηγορούσε και τους αστυνομικούς ότι στοχοποιούν άδικα τις γυναίκες.

Στο βίντεο, το οποίο πλέον έχει διαγραφεί, η Naubelle χαρακτήρισε τους δρόμους του Μαρακές ως επικίνδυνους και χαοτικούς. «Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους να οδηγούν έτσι. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα χωρίς κράνη, με παιδιά επιβάτες, που στρίβουν απότομα».

Συγκρίνοντας το Μαρόκο με την πατρίδα της, την Αλγερία, υπογράμμισε: «Εκεί δεν είναι τόσο άσχημα όσο εδώ». Επιπλέον, σημείωσε ότι αρκετοί τροχονόμοι σταματούσαν γυναίκες οδηγούς «χωρίς λόγο», σε μια προσπάθεια να τις εκβιάσουν για χρήματα. Το βίντεο της Naubelle προκάλεσε γρήγορα εθνική ανησυχία, με αποτέλεσμα να την αναχαιτίσει η αστυνομία στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις μαροκινές αρχές, τα σχόλια της τουρίστριας θεωρήθηκαν «δυσφημιστικά προς τους Μαροκινούς πολίτες» και «προσβλητικά για τις δυνάμεις της τάξης». Η Naubelle, η οποία μετρά περισσότερους από 20.000 ακόλουθους στο TikTok, παραμένει υπό κράτηση. Κρατείται ως ύποπτη για τη δημοσίευση δυσφημιστικού και προσβλητικού ψηφιακού περιεχομένου που απευθύνεται σε πολίτες και υπονομεύει ένα δημόσιο θεσμό.


@yass_naubelle #single #funny #vacations #marrakesh #onelife ♬ son original - Le Recruteur 🐺
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Το Μαρακές, το οποίο υποδέχεται περίπου 4 έως 5 εκατ. τουρίστες κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τη Γαλλία, είναι γνωστό για τις αυστηρές πολιτικές του σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιείται στα social media.
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