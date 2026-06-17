Ρονάλντο για Μέσι: «Ώρα να αποδεχτεί ο κόσμος ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών»
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Ρονάλντο Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο

Ρονάλντο για Μέσι: «Ώρα να αποδεχτεί ο κόσμος ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών»

Ύμνοι του Βραζιλιάνου θρύλου Ρονάλντο για τον Λιονέλ Μέσι μετά την παράστασή του κόντρα στην Αλγερία με χατ τρικ

Ρονάλντο για Μέσι: «Ώρα να αποδεχτεί ο κόσμος ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών»
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Ο Μέσι σε ένα ακόμη παιχνίδι ήταν από άλλο... πλανήτη, κάνοντας χατ τρικ στη νίκη της Αργεντινής (3-0) κόντρα στην Αλγερία για την πρεμιέρα της κατόχου του τίτλου στο Μουντιάλ, το οποίο είναι το έκτο για τον 39χρονο σούπερ σταρ.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποθέωσε τον οκτώ φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας που έπιασε και τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ (16) στη διοργάνωση.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος Ρονάλντο αποθέωσε τον Μέσι, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα όλοι να αποδεχτούν ότι εκείνος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

«Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται και το άτομο που τα καταρρίπτει δεν εκπλήσσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης.

Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά.

Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.

Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτόν.

Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρονάλντο.
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