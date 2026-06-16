«Καρφί» Μαρινάκη για Τσίπρα: Aξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα, όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές

Αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω όσων συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια της εκλογικής ήττας του κ. Τσίπρα και των διαφόρων διασπάσεων που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος