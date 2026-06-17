Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση τάζει λεφτά χωρίς να μας λέει από πού θα τα βρει, η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του «λεφτά υπάρχουν»
Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση τάζει λεφτά χωρίς να μας λέει από πού θα τα βρει, η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του «λεφτά υπάρχουν»
«Εμείς που μειώσαμε ή καταργήσαμε 30 φόρους, εμείς που βρήκαμε τα λεφτά για τις προηγούμενες παρεμβάσεις, μπορούμε να βρούμε και για τις επόμενες»
Απάντηση στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι οι περιοδείες και οι επισκέψεις του πρωθυπουργού δεν συνδέονται με εκλογικό σχεδιασμό αλλά με την ανάγκη να βρίσκεται κοντά στα προβλήματα των πολιτών.
«Αυτές είναι ερωτήσεις που ακούγαμε και το 2023 και το 2022. Αυτό που κάποιοι ανακάλυψαν τώρα, ο πρωθυπουργός το κάνει από το 2019 μέχρι σήμερα, όπως το έκανε και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, η κοινή συνισταμένη των επισκέψεων του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι έργα που ολοκληρώθηκαν ή προχώρησαν μετά από χρόνια καθυστερήσεων, αλλά και ζητήματα που απασχολούν άμεσα την κοινωνία.
«Μπορεί να έχουν μπερδευτεί κάποιοι στην αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης, αλλά εμείς ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Με ταπεινότητα πηγαίνουμε εκεί που ενδιαφέρει τον κόσμο», τόνισε.
Αναφερόμενος στα νέα πολιτικά σχήματα και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά πολιτικές που δεν συνοδεύονταν από συγκεκριμένη κοστολόγηση.
«Δεν υποτιμώ τις φιλοδοξίες κανενός. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι ότι η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του “λεφτά υπάρχουν”. Έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες», είπε.
Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι «όλοι τάζουν λεφτά χωρίς να μας πουν από πού θα τα βρουν».
Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως μπορεί να συνδυάζει φοροελαφρύνσεις και δημοσιονομική σταθερότητα. «Εμείς που μειώσαμε ή καταργήσαμε 30 φόρους, εμείς που βρήκαμε τα λεφτά για τις προηγούμενες παρεμβάσεις, μπορούμε να βρούμε και για τις επόμενες. Ήδη υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ», ανέφερε.
«Αυτές είναι ερωτήσεις που ακούγαμε και το 2023 και το 2022. Αυτό που κάποιοι ανακάλυψαν τώρα, ο πρωθυπουργός το κάνει από το 2019 μέχρι σήμερα, όπως το έκανε και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, η κοινή συνισταμένη των επισκέψεων του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι έργα που ολοκληρώθηκαν ή προχώρησαν μετά από χρόνια καθυστερήσεων, αλλά και ζητήματα που απασχολούν άμεσα την κοινωνία.
«Μπορεί να έχουν μπερδευτεί κάποιοι στην αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης, αλλά εμείς ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Με ταπεινότητα πηγαίνουμε εκεί που ενδιαφέρει τον κόσμο», τόνισε.
Αναφερόμενος στα νέα πολιτικά σχήματα και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά πολιτικές που δεν συνοδεύονταν από συγκεκριμένη κοστολόγηση.
«Δεν υποτιμώ τις φιλοδοξίες κανενός. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι ότι η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του “λεφτά υπάρχουν”. Έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες», είπε.
Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι «όλοι τάζουν λεφτά χωρίς να μας πουν από πού θα τα βρουν».
Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως μπορεί να συνδυάζει φοροελαφρύνσεις και δημοσιονομική σταθερότητα. «Εμείς που μειώσαμε ή καταργήσαμε 30 φόρους, εμείς που βρήκαμε τα λεφτά για τις προηγούμενες παρεμβάσεις, μπορούμε να βρούμε και για τις επόμενες. Ήδη υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ», ανέφερε.
Σχολιάζοντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη φορολόγηση περίπου 1.500 ΑΦΜ με υψηλά εισοδήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αμφισβήτησε τους υπολογισμούς της αντιπολίτευσης. «Προσπερνώ για την οικονομία της συζήτησης ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Με βάση αυτά που προτείνουν, θα κληθούν αυτοί οι 1.500 να πληρώσουν παραπάνω από τα συνολικά έσοδα που υπολογίζουν», είπε.
Παράλληλα, υπενθύμισε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας: «Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας τεσσεράμισι χρόνια. Είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα ΑΦΜ, τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Τσίπρας επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Όλα αυτά τα ακούω βερεσέ»
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Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν αφενός τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα και αφετέρου την ανάγκη επαναπροσέγγισης ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει την κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές.
«Οι δημοσκοπήσεις λένε δύο πράγματα. Από τη μία η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει σημαντική απόσταση από το δεύτερο κόμμα. Από την άλλη, υπάρχει ένας κόσμος που πριν από τρία χρόνια υποστήριξε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρέπει να δούμε γιατί δηλώνει ότι μπορεί να απέχει», τόνισε. Και πρόσθεσε: «Δεν λέμε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν ζητήματα που θέλουν λύσεις και πρέπει να ακούσουμε τα μηνύματα των πολιτών».
Απαντώντας στο ερώτημα γιατί οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι η αξιοπιστία.
«Το σημαντικό είναι ότι είπαμε και κάναμε. Δεν είναι αυτό που δίνει λευκή επιταγή σε εμάς, αλλά αποτελεί τεκμήριο αξιοπιστίας ότι το επόμενο πρόγραμμα που θα καταρτίσουμε θα εφαρμοστεί», ανέφερε.
Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να προδικάσει τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. «Να δούμε τι θα κάνει στο τέλος ο κ. Σαμαράς», είπε αρχικά. Και συνέχισε: «Όσες φορές ακούω επίκληση στην ψυχή της παράταξης, σκέφτομαι αυτούς που πραγματικά αποτελούν την ψυχή της παράταξης. Είναι όλοι οι νεοδημοκράτες που αγωνίζονται για τις ιδέες τους και έχουν έναν βασικό κανόνα: στα εύκολα και στα δύσκολα να μένουν εκεί».
Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την πρόταση εισαγγελέα για την υπόθεση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. «Πάγια αρχή μας είναι να μη σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις», ανέφερε. Σε πολιτικό και ανθρώπινο επίπεδο, ωστόσο, έκανε λόγο για υπερβολικές αντιδράσεις. «Είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται για ένα e-mail», σημείωσε.
Παράλληλα, υπενθύμισε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας: «Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας τεσσεράμισι χρόνια. Είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα ΑΦΜ, τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Τσίπρας επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Όλα αυτά τα ακούω βερεσέ»
Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν αφενός τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα και αφετέρου την ανάγκη επαναπροσέγγισης ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει την κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές.
«Οι δημοσκοπήσεις λένε δύο πράγματα. Από τη μία η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει σημαντική απόσταση από το δεύτερο κόμμα. Από την άλλη, υπάρχει ένας κόσμος που πριν από τρία χρόνια υποστήριξε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρέπει να δούμε γιατί δηλώνει ότι μπορεί να απέχει», τόνισε. Και πρόσθεσε: «Δεν λέμε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν ζητήματα που θέλουν λύσεις και πρέπει να ακούσουμε τα μηνύματα των πολιτών».
Απαντώντας στο ερώτημα γιατί οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι η αξιοπιστία.
«Το σημαντικό είναι ότι είπαμε και κάναμε. Δεν είναι αυτό που δίνει λευκή επιταγή σε εμάς, αλλά αποτελεί τεκμήριο αξιοπιστίας ότι το επόμενο πρόγραμμα που θα καταρτίσουμε θα εφαρμοστεί», ανέφερε.
Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να προδικάσει τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. «Να δούμε τι θα κάνει στο τέλος ο κ. Σαμαράς», είπε αρχικά. Και συνέχισε: «Όσες φορές ακούω επίκληση στην ψυχή της παράταξης, σκέφτομαι αυτούς που πραγματικά αποτελούν την ψυχή της παράταξης. Είναι όλοι οι νεοδημοκράτες που αγωνίζονται για τις ιδέες τους και έχουν έναν βασικό κανόνα: στα εύκολα και στα δύσκολα να μένουν εκεί».
Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την πρόταση εισαγγελέα για την υπόθεση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. «Πάγια αρχή μας είναι να μη σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις», ανέφερε. Σε πολιτικό και ανθρώπινο επίπεδο, ωστόσο, έκανε λόγο για υπερβολικές αντιδράσεις. «Είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται για ένα e-mail», σημείωσε.
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