Ο Μητσοτάκης στοχεύει ξανά την Ελλάδα «που ξυπνάει νωρίς» και επιχειρεί επανασύνδεση με την πλειοψηφία του 2019 και 2023
Ο Μητσοτάκης στοχεύει ξανά την Ελλάδα «που ξυπνάει νωρίς» και επιχειρεί επανασύνδεση με την πλειοψηφία του 2019 και 2023
Σήμερα η παρουσίαση μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο της νέας εφαρμογής PosoKanei με στόχο τη διευκόλυνση της σύγκρισης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ
Ακόμα και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε χθες από τη Βούλα τις αναφορές σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι περιοδείες του δεν σχετίζονται με κάποιον προοιωνιζόμενο εκλογικό αιφνιδιασμό. Και ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να γυρίζει την Ελλάδα, τόσο αυτός όσο και τα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, με στόχο την επανασυσπείρωση της εκλογικής βάσης της ΝΔ.
Αυτός είναι και ο πραγματικός στόχος του κ. Μητσοτάκη, να επανασυνδεθεί με πολίτες που έχουν ψηφίσει και στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία ανά τα χρόνια και τώρα μπορεί να αισθάνονται απομακρυσμένοι. Προφανώς, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό ευνοεί τα σκληρά διλήμματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που ο πρωθυπουργός αντιμετώπισε επιτυχώς και το 2019 και το 2023 όμως ο κ. Μητσοτάκης τοποθετείται και επί της ουσίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και εν πολλοίς σχετίζονται με το κόστος ζωής.
Χθες ο κ. Μητσοτάκης μετήλθε μιας φράσης που είχε να χρησιμοποιήσει καιρό, δείχνει όμως το πολιτικό target group της ΝΔ: «η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς». Αυτή η φράση ιστορικά περιλαμβάνει τη μεσαία τάξη, αλλά και τους λεγόμενους «νοικοκυραίους», οι οποίοι στήριξαν τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές με την υπόσχεση της ενίσχυσης του εισοδήματός τους, όμως προϊόντος του χρόνου και με δεδομένες τις αλλεπάλληλες γεωπολιτικές κρίσεις πιέζονται από τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πρατηρίων βενζίνης.
«Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική. Είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα η οποία ξυπνά νωρίς, την παραγωγική Ελλάδα, αυτή η οποία δουλεύει και εργάζεται σκληρά. Αυτήν ακριβώς την πολιτική εφαρμόσαμε», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.
@protothema.gr ❗ Μητσοτάκης από τη Βούλα: Νομίζουν ότι περιοδεύω γιατί θα κάνω πρόωρες εκλογές - θα γίνουν το 2027 ▪️ Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ο πρωθυπουργός τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδείες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Αυτός είναι και ο πραγματικός στόχος του κ. Μητσοτάκη, να επανασυνδεθεί με πολίτες που έχουν ψηφίσει και στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία ανά τα χρόνια και τώρα μπορεί να αισθάνονται απομακρυσμένοι. Προφανώς, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό ευνοεί τα σκληρά διλήμματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που ο πρωθυπουργός αντιμετώπισε επιτυχώς και το 2019 και το 2023 όμως ο κ. Μητσοτάκης τοποθετείται και επί της ουσίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και εν πολλοίς σχετίζονται με το κόστος ζωής.
Χθες ο κ. Μητσοτάκης μετήλθε μιας φράσης που είχε να χρησιμοποιήσει καιρό, δείχνει όμως το πολιτικό target group της ΝΔ: «η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς». Αυτή η φράση ιστορικά περιλαμβάνει τη μεσαία τάξη, αλλά και τους λεγόμενους «νοικοκυραίους», οι οποίοι στήριξαν τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές με την υπόσχεση της ενίσχυσης του εισοδήματός τους, όμως προϊόντος του χρόνου και με δεδομένες τις αλλεπάλληλες γεωπολιτικές κρίσεις πιέζονται από τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πρατηρίων βενζίνης.
«Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική. Είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα η οποία ξυπνά νωρίς, την παραγωγική Ελλάδα, αυτή η οποία δουλεύει και εργάζεται σκληρά. Αυτήν ακριβώς την πολιτική εφαρμόσαμε», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.
@protothema.gr ❗️Ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα της χώρας; ▪️Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Παρεμβάσεις για την ακρίβειαΟ κ. Μητσοτάκης γνωρίζει από τα focus groups του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και από τις τακτικές του περιοδείες, ότι το κόστος ζωής πιέζει αντικειμενικά τους πολίτες. Εξ ου και σήμερα παρουσιάζει μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Αθηνά Τσαγκάρη τη νέα εφαρμογή PosoKanei με στόχο τη διευκόλυνση της σύγκρισης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε τους παράγοντες της αγοράς να ενσωματώσουν στις αντλίες και στα ράφια τις μειωμένες διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας με νόημα ότι η κυβέρνηση έχει εργαλεία για να διασφαλίσει τη μείωση της τελικής τιμής για τον καταναλωτή από την «πηγή».
Σκληρά διλήμματαΠροειδοποιώντας παράλληλα ότι ο «τζάμπας πέθανε», με έμμεσες αιχμές για τις προτάσεις που καταθέτουν στον δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να επανασυνδεθεί με την «πλατιά κοινωνική συμμαχία» που οικοδόμησε η ΝΔ το 2019 και το 2023, για να πάρει το ποσοστό της αυτοδυναμίας που έλαβε.
@protothema.gr ❗ Μητσοτάκης από τη Βούλα: Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει ▪️ Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Γι’ αυτό και συνεχίσει να απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες, πολλοί εκ των οποίων είναι ακόμα στη δεξαμενή των αναποφάσιστων σε όλες τις μετρήσεις, με σκληρή διλημματική λογική και συγκρίνοντας τον εαυτό του τόσο με τον κ. Τσίπρα όσο και με τους υπόλοιπους ηγέτες της αντιπολίτευσης. «Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς οι οποίοι ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι ότι αυτά τα οποία μας τάζουν δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν ή να εμπιστευτούμε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση που έχει δείξει μια συνέπεια σε αυτά τα οποία είπαμε και σε αυτά τα οποία κάνουμε;», είπε με νόημα χθες από τη Βούλα. Προοδευτικά, ο κ. Μητσοτάκης θα θέτει με όλο και μεγαλύτερη ένταση αυτό το ερώτημα.
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