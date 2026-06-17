Ο Μητσοτάκης στοχεύει ξανά την Ελλάδα «που ξυπνάει νωρίς» και επιχειρεί επανασύνδεση με την πλειοψηφία του 2019 και 2023

Σήμερα η παρουσίαση μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο της νέας εφαρμογής PosoKanei με στόχο τη διευκόλυνση της σύγκρισης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Γι’ αυτό και συνεχίσει να απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες, πολλοί εκ των οποίων είναι ακόμα στη δεξαμενή των αναποφάσιστων σε όλες τις μετρήσεις, με σκληρή διλημματική λογική και συγκρίνοντας τον εαυτό του τόσο με τον κ. Τσίπρα όσο και με τους υπόλοιπους ηγέτες της αντιπολίτευσης. «Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς οι οποίοι ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι ότι αυτά τα οποία μας τάζουν δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν ή να εμπιστευτούμε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση που έχει δείξει μια συνέπεια σε αυτά τα οποία είπαμε και σε αυτά τα οποία κάνουμε;», είπε με νόημα χθες από τη Βούλα. Προοδευτικά, ο κ. Μητσοτάκης θα θέτει με όλο και μεγαλύτερη ένταση αυτό το ερώτημα.