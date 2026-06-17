Χριστίνα Παππά: Όταν μία γυναίκα μπει στην εμμηνόπαυση ή θέλει πολύ σεξ ή όχι, εγώ δεν θέλω καθόλου

Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τετάρτη 17 Ιουνίου επισήμανε αρχικά πως αυτή την περίοδο δεν είναι ερωτευμένη και δεν θέλει να είναι: «Δεν είμαι ερωτευμένη. Δεν προλαβαίνω λόγω δουλειάς. Είναι πολύ ωραίος ο έρωτας αλλά για εμένα είναι και αυτοκαταστροφικός. Χάνομαι, δεν έχω μυαλό για δουλειά, δεν έχω μυαλό για τίποτα. Όταν ερωτεύομαι είμαι πολύ "εκεί".

Γι' αυτό δεν θέλω να ερωτευτώ. Είμαι μια χαρά έτσι. Και ποιος ο λόγος να ερωτευτώ;», είπε χαρακτηριστικά.

Τότε ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να παντρευτεί ξανά και τι ρόλο παίζει το σεξ στη ζωή της, με την ίδια να απαντά: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, όχι, κάθετα, όχι. Το σεξ ξέχασέ το. Δεν θέλω σεξ. Είναι γυναίκες, σε μια περίοδο… που εγώ δε ντρέπομαι να το πω, είναι ένα πράγμα το οποίο οι γυναίκες πρέπει να το λέμε. Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση ή θέλει πολύ σεξ, ή δεν θέλει πολύ σεξ. Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου. Είμαι της παρέας, μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, είμαι της συντροφικότητας. Δεν λέω και όχι αλλά δεν είναι όπως όταν ήμουν μικρή που ζούσα με το σεξ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και νομίζω ότι κάθε δεκαετία που αλλάζει 30, 40, 50, γίνονται και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας, διαφορετικές σκέψεις».





«Δεν ξέρω τι κάνει, δεν έχω ιδέα. Είναι ο μόνος που δεν μιλάμε. Είναι ο μόνος που δεν μου μιλάει. Με όλους τους συντρόφους της ζωής μου έχω πολύ καλές σχέσεις, μιλάμε, με αγαπάνε και οι γυναίκες και οι κοπέλες τους, αλλά ο Κλαούντιο για κάποιο λόγο όχι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Πέρασα αυτά τα ωραία χρόνια που πέρασα μαζί του, είτε καλά είτε άσχημα. Εγώ κρατάω πάντα τα καλά από τους ανθρώπους. Να είναι καλά, αλλά δεν μου μιλάει. Δεν ήταν ο μεγαλύτερος έρωτάς μου, είναι άλλος αλλά δεν θα πω ποιος», δήλωσε.