Θεοδωρικάκος: Νέες αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας, η Ελλάδα αναπτύσσεται ως διαμετακομιστικός κόμβος
Ο Υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και με άλλα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης

Γιάννης Σκουφής
Τις πρώτες του συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης και κυβερνητικούς αξιωματούχους είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε ξεχωριστές επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, με τον επικεφαλής του Γραφείου Διοίκησης και Προϋπολογισμού της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Χένρι Χέντριγκς, καθώς και με τον Ρόμπερτ Άντριους, Διευθυντή Ναυπηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Στην ατζέντα των συναντήσεων βρέθηκαν οι νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η αναβάθμιση της χώρας μας ως διαμετακομιστικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, η ναυπηγική βιομηχανία, καθώς και θέματα έρευνας και καινοτομίας.
