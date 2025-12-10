Θεοδωρικάκος: Νέες αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας, η Ελλάδα αναπτύσσεται ως διαμετακομιστικός κόμβος

Ο Υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και με άλλα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης