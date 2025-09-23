Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη: Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης