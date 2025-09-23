Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη: Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη: Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησαν συνάντηση στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Μετά το τέλος της συνάντηση εξεδόθη κοινό ανακοινωθέν με το οποίο οι δύο ηγέτες επαναλμβάνουν ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στο έργο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.
Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες προς την υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου».
#Τώρα Συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον Έλληνα Πρωθυπουργό @kmitsotakis στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. pic.twitter.com/sN5fmM7b07— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) September 23, 2025
