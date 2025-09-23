Βίντεο: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο η 62χρονη από τη Βοιωτία, της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο
Βίντεο: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο η 62χρονη από τη Βοιωτία, της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο
Η γυναίκα που είχε θαμμένη τη μητέρα της σε στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της βγήκε έξω από το σπίτι της φορώντας ιατρική μάσκα, γυαλιά ηλίου και με κουκούλα στα μαλλιά της
Σε δημοσιογράφο του Star επιτέθηκε η 62χρονη από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο δίπλα στο σπίτι της όταν της ζήτησε να κάνει δηλώσεις για την υπόθεση έξω από το σπίτι της.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Star η κατηγορούμενη φαίνεται να πιάνει το χέρι της δημοσιογράφου και να το γυρνάει. Έτσι απέσπασε το μικρόφωνο και στη συνέχεια το πέταξε στο έδαφος.
Φορώντας μάσκα και κουκούλα διακρίνεται να προχωρά και σε λεκτική επίθεση, ενώ στη συνέχεια αποχωρεί και εισέρχεται στο σπίτι της.
«Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ότι θες από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει η 62χρονη στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο σημείο.
