Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Αναζητείται νέα ώρα για αύριο

Η αναβολή επήλθε μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς - Ο Ερντογάν θα συμμετάσχει σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών υπό τον Τραμπ που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης