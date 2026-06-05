Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες από την Κoζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείτε βίντεο από την μεταγωγή τους
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ Κοζάνη Δικαστήρια Ευελπίδων

Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες από την Κoζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείτε βίντεο από την μεταγωγή τους

Σήμερα το πρωί οι συλληφθέντες είχαν μεταφερθεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της Λουκάρεως

Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες από την Κoζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείτε βίντεο από την μεταγωγή τους
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Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 8:30 το πρωί σήμερα οι συλληφθέντες είχαν μεταφερθεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της Λουκάρεως.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών.

Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Οι συλληφθήντες κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατ. ευρώ.

Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες από την Κoζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείτε βίντεο από την μεταγωγή τους


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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας «για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών».
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