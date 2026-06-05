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Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 19χρονος που ετρεχε με 173χλμ/ωρα - Βαριά καμπάνα και σε 36χρονο χωρίς δίπλωμα
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 19χρονος που ετρεχε με 173χλμ/ωρα - Βαριά καμπάνα και σε 36χρονο χωρίς δίπλωμα
Ο 36χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους
Ο 19χρονος που συνελήφθη να κινείται με 173 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης βρέθηκε πρώτος στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών. Το δικαστήριο αναγνώρισε στον νεαρό τα ελαφρυντικά της μετεφηβικής ηλικίας και του πρότερου σύννομου βίου.
Ο νεαρός συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο της Εθνικής Οδού το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα.
Στην απολογία του, ο νεαρός ανέφερε ότι είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και δεν είχε οδηγήσει ξανά σε μεγάλο δρόμο. «Ήταν κατηφορικά, δεν κατάλαβα με πόσα χιλιόμετρα πήγαινα, δεν έχω συνηθίσει σε μεγάλους δρόμους. Έκανα ένα μεγάλο λάθος, ό,τι και να μου πείτε έχετε δίκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Βαριά «καμπάνα» επιβλήθηκε και σε 36χρονο οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στην περιοχή της Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.
Ο κατηγορούμενος δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε ως παρεπόμενη ποινή τη στέρηση του δικαιώματος να εκδώσει άδεια οδήγησης για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο 36χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης και, όπως προέκυψε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις. Ο ίδιος στην απολογία του παραδέχθηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη.
«Υπήρχε ανάγκη να πάρω το αυτοκίνητο και δεν θα ξαναγίνει μέχρι να πάρω το δίπλωμά μου. Πήρα το αμάξι για να πάω να πάρω λεφτά για την οικογένειά μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου», είπε.
Ο νεαρός συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο της Εθνικής Οδού το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα.
Στην απολογία του, ο νεαρός ανέφερε ότι είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και δεν είχε οδηγήσει ξανά σε μεγάλο δρόμο. «Ήταν κατηφορικά, δεν κατάλαβα με πόσα χιλιόμετρα πήγαινα, δεν έχω συνηθίσει σε μεγάλους δρόμους. Έκανα ένα μεγάλο λάθος, ό,τι και να μου πείτε έχετε δίκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Βαριά «καμπάνα» επιβλήθηκε και σε 36χρονο οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στην περιοχή της Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.
Βαριά καμπάνα και σε 36χρονο
Ο κατηγορούμενος δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε ως παρεπόμενη ποινή τη στέρηση του δικαιώματος να εκδώσει άδεια οδήγησης για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο 36χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης και, όπως προέκυψε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις. Ο ίδιος στην απολογία του παραδέχθηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη.
«Υπήρχε ανάγκη να πάρω το αυτοκίνητο και δεν θα ξαναγίνει μέχρι να πάρω το δίπλωμά μου. Πήρα το αμάξι για να πάω να πάρω λεφτά για την οικογένειά μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου», είπε.
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