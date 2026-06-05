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Οδηγός στις ΗΠΑ ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και κατέληξε στις γραμμές του τρένου, δείτε βίντεο
Η λειτουργία της Γραμμής 1 του σιδηρόδρομου στο Σιάτλ διακόπηκε για ώρα και προκλήθηκε μεγάλη ταλαιπωρία
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 70χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, ακολουθούσε τις οδηγίες πλοήγησης του Google Maps και πίστευε ότι βρισκόταν στη σωστή διαδρομή. Όπως προκύπτει και από τις εικόνες το όχημα εισήλθε στις σιδηροδρομικές τροχιές και η οδηγός συνέχισε να κινείται πάνω στις γραμμές, θεωρώντας πως η εφαρμογή την κατεύθυνε σωστά προς τον προορισμό της.
Seattle’s Link Light Rail suspended after a driver somehow got a vehicle onto the tracks at Mount Baker Station an elevated platform sitting 30 feet above street level 🚉— SEATTLESUBMISSIONS (@SEATTLESUBMISS) June 3, 2026
Police and Sound Transit crews are on scene working to shut off power to the rails before they can even… pic.twitter.com/hxf8YcPEvA
Η πορεία της σταμάτησε όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στις γραμμές. Τότε η οδηγός αντιλήφθηκε το λάθος της και κάλεσε σε βοήθεια τις αρμόδιες αρχές.
Για την απομάκρυνση του οχήματος χρειάστηκε επιχείρηση διάρκειας περίπου δύο ωρών, με τη συνδρομή γερανού, καθώς το όχημα είχε εγκλωβιστεί στις τροχιές. Παράλληλα, ο σιδηροδρομικός οργανισμός προχώρησε στη διακοπή των δρομολογίων για περίπου δύο ώρες, προκαλώντας ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, σε ώρα αυξημένης κίνησης λόγω της επιστροφής εργαζομένων από τις δουλειές τους.
How does this even happen⁉️😭— dubsea (@dubseatv) June 3, 2026
A woman somehow drove her car onto Seattle’s elevated light rail tracks at Mount Baker Station on Wednesday evening, bringing train service to a halt. 😳🚆
Witnesses say the driver told people she was “following GPS” after ending up on the tracks… pic.twitter.com/0DAAiCHgUU
Παρά την αναστάτωση, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ούτε τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια επιβατών και προσωπικού, καθώς ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία δεν προχώρησε στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της οδηγού, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.
Ok, good news from @SoundTransit - they got the car off the tracks and expect light rail service to resume in 1 hour.— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) June 3, 2026
And boy do they have the right tool for the job here! @komonews https://t.co/Mmxiq4Kg5D pic.twitter.com/fDFvPoCDp6
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