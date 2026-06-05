Οδηγός στις ΗΠΑ ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και κατέληξε στις γραμμές του τρένου, δείτε βίντεο
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Οδηγός στις ΗΠΑ ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και κατέληξε στις γραμμές του τρένου, δείτε βίντεο

Η λειτουργία της Γραμμής 1 του σιδηρόδρομου στο Σιάτλ διακόπηκε για ώρα και προκλήθηκε μεγάλη ταλαιπωρία

Οδηγός στις ΗΠΑ ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και κατέληξε στις γραμμές του τρένου, δείτε βίντεο
Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένα αυτοκίνητο βρέθηκε να κινείται πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκαλώντας αναστάτωση και πολύωρες καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 70χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, ακολουθούσε τις οδηγίες πλοήγησης του Google Maps και πίστευε ότι βρισκόταν στη σωστή διαδρομή. Όπως προκύπτει και από τις εικόνες το όχημα εισήλθε στις σιδηροδρομικές τροχιές και η οδηγός συνέχισε να κινείται πάνω στις γραμμές, θεωρώντας πως η εφαρμογή την κατεύθυνε σωστά προς τον προορισμό της.


Η πορεία της σταμάτησε όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στις γραμμές. Τότε η οδηγός αντιλήφθηκε το λάθος της και κάλεσε σε βοήθεια τις αρμόδιες αρχές.

Για την απομάκρυνση του οχήματος χρειάστηκε επιχείρηση διάρκειας περίπου δύο ωρών, με τη συνδρομή γερανού, καθώς το όχημα είχε εγκλωβιστεί στις τροχιές. Παράλληλα, ο σιδηροδρομικός οργανισμός προχώρησε στη διακοπή των δρομολογίων για περίπου δύο ώρες, προκαλώντας ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, σε ώρα αυξημένης κίνησης λόγω της επιστροφής εργαζομένων από τις δουλειές τους.



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Παρά την αναστάτωση, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ούτε τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια επιβατών και προσωπικού, καθώς ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία δεν προχώρησε στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της οδηγού, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

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