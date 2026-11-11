«Κι αν έχουν διαρροή και με δηλητηριάζουν;»: Η Κριστίνα Άπγλγκεϊτ φοβάται ότι τα προβλήματα υγείας της οφείλονται στα ενθέματα στήθους που έβαλε το 2008
«Κι αν έχουν διαρροή και με δηλητηριάζουν;»: Η Κριστίνα Άπγλγκεϊτ φοβάται ότι τα προβλήματα υγείας της οφείλονται στα ενθέματα στήθους που έβαλε το 2008
Η 54χρονη Άπλγκεϊτ προχώρησε σε χειρουργική αποκατάσταση του στήθους μετά από διπλή μαστεκτομή όταν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Αύγουστου του 2008
Μια διαφορετική εκδοχή για την αιτία πίσω από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια παρουσίασε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στη σκιά της αποκάλυψης που έκανε δακρυσμένη ότι δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Μιλώντας στο podcast της την Τρίτη, η ηθοποιός υποστήριξε ότι η αιτία της επιδείνωσης της υγείας της μπορεί να είναι τα ενθέματα στήθους που έβαλε πριν από 18 χρόνια.
«Έκανα διπλή μαστεκτομή το 2008 και έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που θα έπρεπε να έχω αντικαταστήσει τα ενθέματά μου. Και ορκίζομαι ότι τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου σκέφτομαι: “Κι αν έχουν διαρροή και με δηλητηριάζουν;”» είπε χαρακτηριστικά η 54χρονη Άπλγκεϊτ.
Σύμφωνα με όσα είπε στη συμπαρουσιάστριά της, υπάρχει «κάποια μελέτη» σύμφωνα με την οποία τα συμπτώματα από διαρροή ενθεμάτων στήθους μπορεί να εκδηλώνονται με τρόπο παρόμοιο με εκείνα της σκλήρυνσης κατά πλάκας, διάγνωση που της είχε γίνει λανθασμένα πριν από έξι χρόνια.
«Αυτό είναι κάτι που θα εξετάσω, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί εδώ και καιρό», πρόσθεσε.
Η Άπλγκεϊτ υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τον Αύγουστο του 2008. Στη συνέχεια προχώρησε σε χειρουργική αποκατάσταση του στήθους, αρχικά με διατατήρες ιστών που περιείχαν φυσιολογικό ορό και στη συνέχεια με μόνιμα ενθέματα φυσιολογικού ορού.
Στο podcast της, η Άπλγκεϊτ εξήγησε ότι προσπαθεί απεγνωσμένα να εντοπίσει την αιτία των προβλημάτων υγείας της: «Το να προσπαθώ να πείσω τους γιατρούς μου να κάνουν όλες αυτές τις εξετάσεις είναι πολύ δύσκολο. Είναι κάτι που σε καταβάλλει. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν».
Όπως εξομολογήθηκε, τα πιο πρόσφατα συμπτώματά της αφορούν κυρίως προβλήματα στις αρθρώσεις: «Δεν μπορώ πλέον να κουνήσω καθόλου τον δεξιό μου ώμο. Δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου. Αντιμετωπίζω και ένα σωρό άλλα προβλήματα».
Η Άπλγκεϊτ περιέγραψε, επίσης, ότι χρειάζεται τουλάχιστον δέκα λεπτά για να σηκωθεί από το κρεβάτι, «γιατί πονάω παντού».
Μιλώντας στο podcast της την Τρίτη, η ηθοποιός υποστήριξε ότι η αιτία της επιδείνωσης της υγείας της μπορεί να είναι τα ενθέματα στήθους που έβαλε πριν από 18 χρόνια.
«Έκανα διπλή μαστεκτομή το 2008 και έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που θα έπρεπε να έχω αντικαταστήσει τα ενθέματά μου. Και ορκίζομαι ότι τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου σκέφτομαι: “Κι αν έχουν διαρροή και με δηλητηριάζουν;”» είπε χαρακτηριστικά η 54χρονη Άπλγκεϊτ.
Christina Applegate says breast implant may have caused MS-like symptoms. pic.twitter.com/u9Tbam0w09— TMZ (@TMZ) November 10, 2026
Σύμφωνα με όσα είπε στη συμπαρουσιάστριά της, υπάρχει «κάποια μελέτη» σύμφωνα με την οποία τα συμπτώματα από διαρροή ενθεμάτων στήθους μπορεί να εκδηλώνονται με τρόπο παρόμοιο με εκείνα της σκλήρυνσης κατά πλάκας, διάγνωση που της είχε γίνει λανθασμένα πριν από έξι χρόνια.
«Αυτό είναι κάτι που θα εξετάσω, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί εδώ και καιρό», πρόσθεσε.
Η Άπλγκεϊτ υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τον Αύγουστο του 2008. Στη συνέχεια προχώρησε σε χειρουργική αποκατάσταση του στήθους, αρχικά με διατατήρες ιστών που περιείχαν φυσιολογικό ορό και στη συνέχεια με μόνιμα ενθέματα φυσιολογικού ορού.
Στο podcast της, η Άπλγκεϊτ εξήγησε ότι προσπαθεί απεγνωσμένα να εντοπίσει την αιτία των προβλημάτων υγείας της: «Το να προσπαθώ να πείσω τους γιατρούς μου να κάνουν όλες αυτές τις εξετάσεις είναι πολύ δύσκολο. Είναι κάτι που σε καταβάλλει. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν».
Όπως εξομολογήθηκε, τα πιο πρόσφατα συμπτώματά της αφορούν κυρίως προβλήματα στις αρθρώσεις: «Δεν μπορώ πλέον να κουνήσω καθόλου τον δεξιό μου ώμο. Δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου. Αντιμετωπίζω και ένα σωρό άλλα προβλήματα».
Η Άπλγκεϊτ περιέγραψε, επίσης, ότι χρειάζεται τουλάχιστον δέκα λεπτά για να σηκωθεί από το κρεβάτι, «γιατί πονάω παντού».
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