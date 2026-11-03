Η Άπλγκεϊτ εξετάζεται για λύκο και νόσο του Lyme μετά τη λανθασμένη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας: Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν

Κάνουμε εξετάσεις και ελέγχουμε μία προς μία τις ασθένειες που μοιάζουν με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, δήλωσε η ηθοποιός





Η 54χρονη ηθοποιός πέρασε τα τελευταία πέντε χρόνια, παλεύοντας με εξουθενωτικά συμπτώματα, τα οποία πίστευε ότι οφείλονταν στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα οι γιατροί τής ανακοίνωσαν ότι τελικά δεν πάσχει από τη συγκεκριμένη ασθένεια.







Μιλώντας στο podcast της «MeSsy», το οποίο παρουσιάζει μαζί με την επίσης ηθοποιό Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, η Άπλγκεϊτ εξήγησε ότι υποβάλλεται σε έναν νέο κύκλο εξετάσεων. «Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν, κάνοντας εξετάσεις και ελέγχοντας μία προς μία τις ασθένειες που μοιάζουν με τη σκλήρυνση κατά πλάκας», είπε αρχικά.



«Υπάρχει η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος, η νόσος του Lyme και όλες αυτές οι παθήσεις που μπορούν να μιμηθούν τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Οπότε τώρα εξετάζομαι για όλα αυτά, αργά αλλά σταθερά», πρόσθεσε.



Η ηθοποιός δεν έχει διαγνωστεί με καμία από τις παθήσεις που ανέφερε, ενώ οι γιατροί δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσδιορίσουν τι προκαλεί τα συμπτώματά της. Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2021 ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας.







Ωστόσο, τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ότι ο γιατρός της την ενημέρωσε πως δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, αφήνοντάς την χωρίς εξήγηση για την ασθένεια που έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή της. Περιγράφοντας το ραντεβού, η Άπλγκεϊτ ανέφερε ότι ο γιατρός της είπε: «Συγχαρητήρια, δεν έχετε σκλήρυνση κατά πλάκας».



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Σε άλλη ενημέρωση για την υγεία της, την περασμένη εβδομάδα, σημείωσε ότι χρειάζεται περίπου δέκα λεπτά μόνο και μόνο για να σηκωθεί από το κρεβάτι της, ενώ έχει δίπλα της έναν περιπατητήρα που τη βοηθά να φτάσει μέχρι το μπάνιο.



Η ίδια ανέφερε ότι το επόμενο βήμα είναι να επισκεφθεί ρευματολόγο, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν να διερευνούν την αιτία των συμπτωμάτων της. Η ηθοποιός παραδέχθηκε επίσης ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί ψυχολογικά το γεγονός ότι δεν ισχύει πλέον η διάγνωση που επί τόσα χρόνια εξηγούσε τα προβλήματα υγείας της.



Για λύκο και νόσο του Lyme εξετάζεται η Κριστίνα Άπλγκεϊτ , καθώς οι γιατροί προσπαθούν να εντοπίσουν την πραγματική αιτία των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, μετά τη διαπίστωση ότι είχε διαγνωστεί λανθασμένα με σκλήρυνση κατά πλάκας Η 54χρονη ηθοποιός πέρασε τα τελευταία πέντε χρόνια, παλεύοντας με εξουθενωτικά συμπτώματα, τα οποία πίστευε ότι οφείλονταν στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα οι γιατροί τής ανακοίνωσαν ότι τελικά δεν πάσχει από τη συγκεκριμένη ασθένεια.Τώρα, η Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ότι οι γιατροί εξετάζουν διάφορες άλλες πιθανές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και η ρευματοειδής αρθρίτιδα, καθώς η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένη.Μιλώντας στο podcast της «MeSsy», το οποίο παρουσιάζει μαζί με την επίσης ηθοποιό Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, η Άπλγκεϊτ εξήγησε ότι υποβάλλεται σε έναν νέο κύκλο εξετάσεων. «Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν, κάνοντας εξετάσεις και ελέγχοντας μία προς μία τις ασθένειες που μοιάζουν με τη σκλήρυνση κατά πλάκας», είπε αρχικά.«Υπάρχει η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος, η νόσος του Lyme και όλες αυτές οι παθήσεις που μπορούν να μιμηθούν τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Οπότε τώρα εξετάζομαι για όλα αυτά, αργά αλλά σταθερά», πρόσθεσε.Η ηθοποιός δεν έχει διαγνωστεί με καμία από τις παθήσεις που ανέφερε, ενώ οι γιατροί δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσδιορίσουν τι προκαλεί τα συμπτώματά της. Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2021 ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας.Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ηθοποιός εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του Χόλιγουντ υπέρ των ανθρώπων που ζουν με τη συγκεκριμένη ασθένεια, μιλώντας ανοιχτά για τον χρόνιο πόνο, τους περιορισμούς στην κινητικότητά της και την κατάθλιψη.Ωστόσο, τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ότι ο γιατρός της την ενημέρωσε πως δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, αφήνοντάς την χωρίς εξήγηση για την ασθένεια που έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή της. Περιγράφοντας το ραντεβού, η Άπλγκεϊτ ανέφερε ότι ο γιατρός της είπε: «Συγχαρητήρια, δεν έχετε σκλήρυνση κατά πλάκας».Αντί όμως να χαρεί, η ηθοποιός εξήγησε ότι η είδηση την οδήγησε σε απόγνωση, καθώς η σωματική της κατάσταση δεν είχε παρουσιάσει καμία βελτίωση. Όπως είπε, βρέθηκε «ξανά στο σημείο μηδέν», εξακολουθώντας να χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο για τις επισκέψεις της στους γιατρούς, επειδή αδυνατεί να περπατήσει από το αυτοκίνητο μέχρι το ιατρείο.Σε άλλη ενημέρωση για την υγεία της, την περασμένη εβδομάδα, σημείωσε ότι χρειάζεται περίπου δέκα λεπτά μόνο και μόνο για να σηκωθεί από το κρεβάτι της, ενώ έχει δίπλα της έναν περιπατητήρα που τη βοηθά να φτάσει μέχρι το μπάνιο.Η ίδια ανέφερε ότι το επόμενο βήμα είναι να επισκεφθεί ρευματολόγο, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν να διερευνούν την αιτία των συμπτωμάτων της. Η ηθοποιός παραδέχθηκε επίσης ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί ψυχολογικά το γεγονός ότι δεν ισχύει πλέον η διάγνωση που επί τόσα χρόνια εξηγούσε τα προβλήματα υγείας της.



Μιλώντας στο podcast της, εξομολογήθηκε ότι της είναι δύσκολο να σταματήσει να σκέφτεται τον εαυτό της ως άνθρωπο που ζει με σκλήρυνση κατά πλάκας. «Έζησα ως άνθρωπος με σκλήρυνση κατά πλάκας για σχεδόν έξι χρόνια. Οπότε... μου είναι δύσκολο να αποβάλω αυτή την ταυτότητα, γιατί αποτελούσε μέρος της ζωής μου για τόσο μεγάλο διάστημα», είπε.



Παράλληλα, τόνισε ότι, παρά την αλλαγή στη διάγνωση, εξακολουθεί να είναι άρρωστη. «Αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να αισθανθώ καλύτερα, τώρα που δεν έχω τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και δεν ισχύουν για μένα, ξέρετε, τα κριτήρια αυτής της ασθένειας, όποια κι αν είναι αυτά, παρακαλώ πείτε μου», ανέφερε.



Η ηθοποιός έχει μιλήσει και άλλη φορά για το αίσθημα ότι απογοήτευσε την κοινότητα των ανθρώπων με σκλήρυνση κατά πλάκας, όταν ανακάλυψε ότι η διάγνωσή της ήταν λανθασμένη. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στο πλευρό των ανθρώπων που τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, όσο αντιμετώπιζε τα προβλήματα υγείας της.



«Δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψω αυτή την κοινότητα. Έχω δημιουργήσει τόσες πολλές φιλίες ζωής και νοιάζομαι βαθιά για όλους τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε και που εκπροσωπώ. Θα συνεχίσω πάντα να είμαι μέρος αυτής της κοινότητας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», κατέληξε.