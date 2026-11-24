Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
«Αν δεν αντιδράσουμε, η πίεση Πούτιν θα ενταθεί»: Αδιάκοπες κυβερνοεπιθέσεις, σχέδια δολοφονιών και πύραυλοι στον ουρανό ταράζουν την Ευρώπη
«Αν δεν αντιδράσουμε, η πίεση Πούτιν θα ενταθεί»: Αδιάκοπες κυβερνοεπιθέσεις, σχέδια δολοφονιών και πύραυλοι στον ουρανό ταράζουν την Ευρώπη
Κατά τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ η αντιμετώπιση των απειλών προϋποθέτει κινητοποίηση όχι μόνο των κυβερνήσεων αλλά και των επιχειρήσεων και των πολιτών.
Ευρύτερη σύγκλιση ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης της ρωσικής απειλής διαμορφώνεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς οι αλλεπάλληλες στρατιωτικές προκλήσεις και υβριδικές επιθέσεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της Ευρώπης.
Ενδεικτικές του μεταβαλλόμενου κλίματος ήταν δύο συνεδριάσεις χθες στις Βρυξέλλες: του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικούς πυραύλους, και των μονίμων αντιπροσώπων των «27» (Coreper), τους οποίους ενημέρωσε η Δανία για το σχέδιο δολοφονίας Ουκρανοαμερικανού ράπερ, που αποδίδεται στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Σύμφωνα με νατοϊκή πηγή που μίλησε στη DW, μολονότι δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις επί του πολωνικού αιτήματος για πρόσθετα μέσα αεράμυνας, ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός ότι οι σύμμαχοι αντιμετωπίζουν πλέον τα επιμέρους περιστατικά στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης της ρωσικής επιθετικότητας, κάτι που δεν ήταν αυτονόητο πριν από λίγους μήνες.
Πάντως, χθες η Κοπεγχάγη ζήτησε την αναστολή της χορήγησης τουριστικών θεωρήσεων σε Ρώσους πολίτες και τον περιορισμό της ισχύος των υπόλοιπων θεωρήσεων αποκλειστικά στο κράτος που τις εκδίδει. Εξακολουθούν, ωστόσο, να υπάρχουν αντιστάσεις μεταξύ των «27».
Στο Βερολίνο, όπου βρέθηκε για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες υβριδικές επιθέσεις, επισήμανε ότι η Συμμαχία διαθέτει επιλογές αντίδρασης που δεν είναι πάντοτε ορατές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στη Μόσχα: κάθε νέο περιστατικό στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεπάγεται περισσότερη και όχι λιγότερη στήριξη προς την Ουκρανία.
«Είμαστε όλοι στόχος, επηρεαζόμαστε όλοι», τόνισε, απαριθμώντας εμπρησμούς, δολιοφθορές σε σιδηροδρομικά δίκτυα, επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και αδιάκοπες κυβερνοεπιθέσεις. Κατά τον Ρούτε, η αντιμετώπιση των απειλών προϋποθέτει κινητοποίηση όχι μόνο των κυβερνήσεων αλλά και των επιχειρήσεων και των πολιτών.
Οι ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις συνεχίζονται ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
Ενδεικτικές του μεταβαλλόμενου κλίματος ήταν δύο συνεδριάσεις χθες στις Βρυξέλλες: του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικούς πυραύλους, και των μονίμων αντιπροσώπων των «27» (Coreper), τους οποίους ενημέρωσε η Δανία για το σχέδιο δολοφονίας Ουκρανοαμερικανού ράπερ, που αποδίδεται στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Σύμφωνα με νατοϊκή πηγή που μίλησε στη DW, μολονότι δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις επί του πολωνικού αιτήματος για πρόσθετα μέσα αεράμυνας, ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός ότι οι σύμμαχοι αντιμετωπίζουν πλέον τα επιμέρους περιστατικά στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης της ρωσικής επιθετικότητας, κάτι που δεν ήταν αυτονόητο πριν από λίγους μήνες.
«Μας δοκιμάζουν»Ανάλογο κλίμα περιγράφει στη DW και ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, επισημαίνοντας την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης ανάληψης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Μας δοκιμάζουν. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, θα αυξήσουν την πίεση», προειδοποιεί η ίδια πηγή.
Πάντως, χθες η Κοπεγχάγη ζήτησε την αναστολή της χορήγησης τουριστικών θεωρήσεων σε Ρώσους πολίτες και τον περιορισμό της ισχύος των υπόλοιπων θεωρήσεων αποκλειστικά στο κράτος που τις εκδίδει. Εξακολουθούν, ωστόσο, να υπάρχουν αντιστάσεις μεταξύ των «27».
Οι επιλογές αντίδρασης του ΝΑΤΟ«Απολύτως απαράδεκτο» χαρακτήρισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, το περιστατικό στην Πολωνία, υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία αξιολογεί διαρκώς την αμυντική και αποτρεπτική της διάταξη.
Στο Βερολίνο, όπου βρέθηκε για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες υβριδικές επιθέσεις, επισήμανε ότι η Συμμαχία διαθέτει επιλογές αντίδρασης που δεν είναι πάντοτε ορατές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στη Μόσχα: κάθε νέο περιστατικό στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεπάγεται περισσότερη και όχι λιγότερη στήριξη προς την Ουκρανία.
«Είμαστε όλοι στόχος, επηρεαζόμαστε όλοι», τόνισε, απαριθμώντας εμπρησμούς, δολιοφθορές σε σιδηροδρομικά δίκτυα, επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και αδιάκοπες κυβερνοεπιθέσεις. Κατά τον Ρούτε, η αντιμετώπιση των απειλών προϋποθέτει κινητοποίηση όχι μόνο των κυβερνήσεων αλλά και των επιχειρήσεων και των πολιτών.
Νέες κυρώσεις κατά της ΜόσχαςΜε την κλιμάκωση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων συνέδεσε ευθέως η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόταση απαγόρευσης εισόδου Ρώσων πρώην μαχητών στην ΕΕ, στο πλαίσιο του 22ου πακέτου κυρώσεων, που παρουσίασε χθες. Η νέα δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης αυστηρότερους περιορισμούς στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
Οι ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις συνεχίζονται ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
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