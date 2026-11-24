Για ακόμα έναν χρόνο επέκτεινε τη συμφωνία που είχε με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα ο ΟΦΗ.



Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν και επίσημα πως οι δύο πλευρές έχουν συμβόλαιο πλέον έως και το καλοκαίρι του 2029. Η συμφωνία που «έτρεχε» ήταν έως και το καλοκαίρι του 2028. Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έχει ήδη 42 ματς με τη φανέλα του ΟΦΗ.



Διεθνής με την Εθνική Κ21, πέτυχε πρόσφατα το γκολ απέναντι στην Ισλανδία στη ρεβάνς, γκολ που έστειλε το ματς στην παράταση και στη συνέχεια η Ελλάδα πήρε την πρόκριση στα πέναλτι στην τελική φάση του Euro U21.



Η ανακοίνωση του ΟΦΗ: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την αναπροσαρμογή συμβολαίου και την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Κωστούλα, ως το καλοκαίρι του 2029.

Από το καλοκαίρι του 2025, όταν εντάχθηκε στην οικογένεια του ΟΦΗ, ο Κωνσταντίνος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων με την αγωνιστική του ποιότητα, τη συνέπεια και τη νοοτροπία του. Μια πορεία που επιβεβαιώνεται τόσο από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ασπρόμαυρη φανέλα, όσο και από την καθοριστική συμβολή του στην πρόσφατη επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων.

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Ο Κωστούλας μετρά 42 συμμετοχές ως ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην πορεία της ομάδας μας προς την κατάκτηση τόσο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όσο και του Super Cup.

Το γεγονός ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα του ΟΦΗ, για την επόμενη τριετία, αποτελεί επιβεβαίωση εμπιστοσύνης στις δυνατότητές του, αλλά και μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της φιλοσοφίας που υπάρχει για “επένδυση” σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική και φιλοδοξίες. Επιπλέον αποτελεί επιλογή που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και φυσικά στην κοινή επιθυμία για περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».