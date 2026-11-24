Ελεύθερος υπό όρους ο 44χρονος που κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης ύψους €1,7 εκατ.

Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι τα έργα ήταν πλαστά - Μάλιστα όπως ανέφερε τα έργα αυτά επήλθαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου - «Τα στοιχεία που προσκομίσαμε αποδόμησαν το κατηγορητήριο» λέει ο δικηγόρος του