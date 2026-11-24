Ελεύθερος υπό όρους ο 44χρονος που κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης ύψους €1,7 εκατ.
Ελεύθερος υπό όρους ο 44χρονος που κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης ύψους €1,7 εκατ.
Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι τα έργα ήταν πλαστά - Μάλιστα όπως ανέφερε τα έργα αυτά επήλθαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου - «Τα στοιχεία που προσκομίσαμε αποδόμησαν το κατηγορητήριο» λέει ο δικηγόρος του
Απολογία για σειρά κακουργηματικών κατηγοριών όπως εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, έδωσε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 44χρονος ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο που του έχει απαγγελθεί φέρεται να έχει διακινήσει πλαστά έργα τέχνης ύψους 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.
Ο κατηγορούμενος αμέσως μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ενώ κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο ανακριτικό γραφείο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι τα έργα ήταν πλαστά. Μάλιστα όπως φέρεται να ανέφερε τα έργα αυτά επήλθαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου.
Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος συνελήφθη στους Αμπελόκηπους μετά από καταγγελία ότι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.
«Ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή ενός και μοναδικού περιοριστικού όρου, ήτοι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέραμε ήδη έχουν αποδομήσει πλήρως τις κατηγορούμενες πράξεις» δήλωσε χαρακτηριστικά. Αποφεύγοντας να αναφερθεί στο δικογραφικό υλικό για το πώς βρέθηκαν τα έργα στα χέρια του 44χρονου, τόνισε πως «αποδείξαμε ότι δεν πληρούντο οι κατηγορούμενες κακουργηματικές πράξεις και η μία πλημμεληματική που μας αποδίδουν».
Παράλληλα, ο κ. Γεωργίου κατήγγειλε «τρομακτική αποδόμηση της προσωπικότητος του ετέρου συγκατηγορουμένου, του Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ευρίσκεται στις ΗΠΑ, χωρίς στο ελάχιστο να υπάρξει σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας», ζητώντας να οριοθετηθούν οι ανεπαλήθευτες δημόσιες αναφορές, ενώ ερωτηθείς αν ο κληρικός θα εμφανιστεί στις αρχές, απάντησε πως θα γίνουν «οι προσήκουσες ενέργειες στις αρμόδιες αρχές».
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Ο κατηγορούμενος αμέσως μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ενώ κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο ανακριτικό γραφείο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι τα έργα ήταν πλαστά. Μάλιστα όπως φέρεται να ανέφερε τα έργα αυτά επήλθαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου.
Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος συνελήφθη στους Αμπελόκηπους μετά από καταγγελία ότι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.
«Τα στοιχεία που προσκομίσαμε αποδόμησαν το κατηγορητήριο»Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Γεώργιος Γεωργίου -ο οποίος μαζί με τη συνάδελφό του Χριστίνα Νικολοπούλου εκπροσωπεί και τον συγκατηγορούμενο Αρχιμανδρίτη- υποστήριξε πως το κατηγορητήριο κατέρρευσε.
«Ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή ενός και μοναδικού περιοριστικού όρου, ήτοι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέραμε ήδη έχουν αποδομήσει πλήρως τις κατηγορούμενες πράξεις» δήλωσε χαρακτηριστικά. Αποφεύγοντας να αναφερθεί στο δικογραφικό υλικό για το πώς βρέθηκαν τα έργα στα χέρια του 44χρονου, τόνισε πως «αποδείξαμε ότι δεν πληρούντο οι κατηγορούμενες κακουργηματικές πράξεις και η μία πλημμεληματική που μας αποδίδουν».
Παράλληλα, ο κ. Γεωργίου κατήγγειλε «τρομακτική αποδόμηση της προσωπικότητος του ετέρου συγκατηγορουμένου, του Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ευρίσκεται στις ΗΠΑ, χωρίς στο ελάχιστο να υπάρξει σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας», ζητώντας να οριοθετηθούν οι ανεπαλήθευτες δημόσιες αναφορές, ενώ ερωτηθείς αν ο κληρικός θα εμφανιστεί στις αρχές, απάντησε πως θα γίνουν «οι προσήκουσες ενέργειες στις αρμόδιες αρχές».
Δείτε βίντεο
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