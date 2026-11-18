ψυχολογική της κατάσταση μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ περιέγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ

Η συζήτηση για τους γάμους της ξεκίνησε με αφορμή ένα περιστατικό σε ζωντανή εκδήλωση με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ, στις 15 Νοεμβρίου, όπου η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει παντρευτεί και χωρίσει τέσσερις φορές . Όταν ένας θεατής φώναξε «

», η Λόπεζ ξέσπασε σε γέλια. «

» σχολίασε η ίδια.

Η Λόπεζ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές, με τους Οχάνι Νόα, Κρις Τζαντ, Μαρκ Άντονι και πιο πρόσφατα με τον Μπεν Άφλεκ. Με τον Άντονι έχει αποκτήσει τα 18χρονα δίδυμα, Μαξ και Έμε.





Τηναποκαλύπτοντας τη συμβουλή που της έδωσε ο ψυχοθεραπευτής της σε μια περίοδο κατά την οποία ένιωθε ότι έκανε τα πάντα λάθος.Σε συνέντευξή της την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η 57χρονη καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στους τέσσερις γάμους και τα διαζύγιά της, λέγοντας πως ήταν σαν να έπρεπε να πάρει το ίδιο μάθημα ξανά και ξανά. «Μου πήρε λίγο χρόνο για να το καταλάβω. Και δεν πειράζει» είπε για όσα έμαθε μέσα από τις προηγούμενες σχέσεις της. Όπως εξήγησε, εισέπραξε αγάπη και πόνο, αλλά πήρε και σημαντικά μαθήματα, όμως τελικά συνειδητοποίησε ότι το ζητούμενο δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η ίδια συμμετέχει σε μια σχέση και το πώς μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της.Αναφερόμενη στον πρόσφατο χωρισμό της, είπε ότι αποτέλεσε για εκείνη μια περίοδο έντονης προσωπικής εξέλιξης. «Ένιωσα ότι έπρεπε να ανακαλύψω τι κάνω εδώ. Ένιωθα όπως όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, αλλά υπήρχε ακόμη ένα κομμάτι ή μερικά κομμάτια που δεν είχα καταλάβει. Και δεν τα έχω καταλάβει ακόμη. Δεν πειράζει, η ζωή είναι μεγάλη» ανέφερε.Στη συνέχεια θυμήθηκε τη συζήτηση με τον ψυχοθεραπευτή της, όταν του είχε εκφράσει την αίσθηση ότι «τα έκανε όλα "θάλασσα"». Εκείνος, όπως είπε, της απάντησε: «Είσαι τόσο νέα. Συνέχισε να προχωράς, να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και να μαθαίνεις να αγαπάς κάθε πλευρά του. Ακόμη και εκείνες που είναι οι αθεράπευτα ρομαντικές και όλα τα σχετικά».Η ίδια εξήγησε ότι σταμάτησε να κατηγορεί αυτή την πλευρά του χαρακτήρα της για όσα συνέβησαν στις σχέσεις της: «Όχι, αυτό είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι μου. Είναι ο ονειροπόλος μέσα μου. Είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί όλα όσα έχω την ευκαιρία να δημιουργήσω. Είναι το γενναίο κομμάτι μου, αυτό που βγαίνει μπροστά σε 50.000 ανθρώπους, χορεύει και κάνει ακροβατικά ζωντανά» και πρόσθεσε γελώντας: «Πρέπει να είσαι λίγο τρελός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;».σου απομένουν άλλα έξι δάχτυλαΉταν το πιο αστείο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου: Shutterstock