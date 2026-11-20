Η Τζένιφερ Λόπεζ δηλώνει ευτυχισμένη χωρίς σχέση: Δεν χρειάζεται να βγαίνω ραντεβού
Η Τζένιφερ Λόπεζ δηλώνει ευτυχισμένη χωρίς σχέση: Δεν χρειάζεται να βγαίνω ραντεβού
Είμαι καλά αυτή τη στιγμή, ανέφερε η τραγουδίστρια και ηθοποιός
Την ευτυχία που νιώθει χωρίς να βρίσκεται σε σχέση εξέφρασε η Τζένιφερ Λόπεζ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να βγαίνει ραντεβού.
Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety, η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέφερε ότι οι ερωτικές σχέσεις δεν βρίσκονται στις προτεραιότητές της, καθώς αυτό το διάστημα είναι απασχολημένη με την προώθηση της συναυλιακής ταινίας «The JLo Show: Live in Las Vegas», ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στη ζωή της ως μητέρα δύο παιδιών που έχουν πλέον μεγαλώσει και ανεξαρτητοποιηθεί.
«Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι» είπε, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι έχω μάθει πολλά τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν για εμένα μια περίοδος μεγαλύτερης αυτογνωσίας και ουσιαστικής κατανόησης του τι είναι αγάπη». Περιγράφοντας τη στάση της απέναντι στα ραντεβού, δήλωσε: «Δεν χρειάζεται να βγαίνω ραντεβού. Είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Είμαι ευτυχισμένη. Δεν προσπαθώ να τα χαλάσω όλα».
Η Λόπεζ φέρεται να μην έχει σύντροφο από το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ το 2024. Στο παρελθόν έχει παντρευτεί επίσης με τους Οχάνι Νόα, Κρις Τζαντ και Μαρκ Άντονι, με τον οποίο έχει αποκτήσει τα 18χρονα δίδυμα Μαξ και Έμ.
«Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, είχα μια συγκεκριμένη αντίληψη για την αγάπη. Καθώς προχωρούσα σε αυτή την τρελή ζωή στην οποία βρέθηκα, συνειδητοποίησα ότι αυτό που θεωρούσα αγάπη στην πραγματικότητα δεν είναι» ανέφερε. Όπως εξήγησε, ένας γάμος, οι υποσχέσεις και η δέσμευση δεν αρκούν από μόνα τους για να αποτυπώσουν τι σημαίνει πραγματικά αγάπη. «Η αγάπη δεν είναι οι γάμοι και οι τελετές. Είναι οι πράξεις, το να είσαι εκεί για τον άλλον, η κατανόηση. Δεν είναι να φεύγεις. Είναι να είσαι συνεπής» πρόσθεσε.
Τον Μάιο, πηγή από το περιβάλλον της είχε δηλώσει στο People ότι, παρά τις φήμες για πιθανή σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Office Romance», Μπρετ Γκόλντστιν, η Λόπεζ «βρίσκεται σε πολύ καλή φάση μόνη της και δεν χρειάζεται μια σχέση για να αισθάνεται ευτυχισμένη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety, η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέφερε ότι οι ερωτικές σχέσεις δεν βρίσκονται στις προτεραιότητές της, καθώς αυτό το διάστημα είναι απασχολημένη με την προώθηση της συναυλιακής ταινίας «The JLo Show: Live in Las Vegas», ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στη ζωή της ως μητέρα δύο παιδιών που έχουν πλέον μεγαλώσει και ανεξαρτητοποιηθεί.
«Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι» είπε, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι έχω μάθει πολλά τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν για εμένα μια περίοδος μεγαλύτερης αυτογνωσίας και ουσιαστικής κατανόησης του τι είναι αγάπη». Περιγράφοντας τη στάση της απέναντι στα ραντεβού, δήλωσε: «Δεν χρειάζεται να βγαίνω ραντεβού. Είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Είμαι ευτυχισμένη. Δεν προσπαθώ να τα χαλάσω όλα».
Jennifer Lopez Says She Isn’t Looking for Love Right Now: ‘I Don’t Need to Date’ https://t.co/eztDA1aPUK— People (@people) November 19, 2026
«Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, είχα μια συγκεκριμένη αντίληψη για την αγάπη. Καθώς προχωρούσα σε αυτή την τρελή ζωή στην οποία βρέθηκα, συνειδητοποίησα ότι αυτό που θεωρούσα αγάπη στην πραγματικότητα δεν είναι» ανέφερε. Όπως εξήγησε, ένας γάμος, οι υποσχέσεις και η δέσμευση δεν αρκούν από μόνα τους για να αποτυπώσουν τι σημαίνει πραγματικά αγάπη. «Η αγάπη δεν είναι οι γάμοι και οι τελετές. Είναι οι πράξεις, το να είσαι εκεί για τον άλλον, η κατανόηση. Δεν είναι να φεύγεις. Είναι να είσαι συνεπής» πρόσθεσε.
Τον Μάιο, πηγή από το περιβάλλον της είχε δηλώσει στο People ότι, παρά τις φήμες για πιθανή σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Office Romance», Μπρετ Γκόλντστιν, η Λόπεζ «βρίσκεται σε πολύ καλή φάση μόνη της και δεν χρειάζεται μια σχέση για να αισθάνεται ευτυχισμένη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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