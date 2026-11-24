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Δύο καταξιωμένοι, ο καθένας στον χώρο του, ερμηνευτές, οκαι οθα συναντηθούν τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στη σκηνή τουγια μια ξεχωριστήμε αφορμή τα 30 χρόνια δράσης του «», τη Δευτέρα, στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και Μπαλάντες της Μεσογείου, σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει σημαντικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού με τη μεσογειακή μουσική παράδοση.Με τους δύο ερμηνευτές θα συμπράξουν η τραγουδίστρια Ασπασία Στρατηγού και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών.Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του «Μαζί για το Παιδί», που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τιςικογένειες που χρειάζονται στήριξη, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.Πρ