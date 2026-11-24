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Γιώργος Νταλάρας και Δημήτρης Πλατανιάς μαζί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Γιώργος Νταλάρας και Δημήτρης Πλατανιάς μαζί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Μια συναυλία για τα 30 χρόνια δράσης του «Μαζί για το Παιδί»
Δύο καταξιωμένοι, ο καθένας στον χώρο του, ερμηνευτές, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Δημήτρης Πλατανιάς θα συναντηθούν τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για μια ξεχωριστή συναυλία με αφορμή τα 30 χρόνια δράσης του «Μαζί για το Παιδί», τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και Μπαλάντες της Μεσογείου, σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει σημαντικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού με τη μεσογειακή μουσική παράδοση.
Με τους δύο ερμηνευτές θα συμπράξουν η τραγουδίστρια Ασπασία Στρατηγού και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών.
Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του «Μαζί για το Παιδί», που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.
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Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και Μπαλάντες της Μεσογείου, σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει σημαντικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού με τη μεσογειακή μουσική παράδοση.
Με τους δύο ερμηνευτές θα συμπράξουν η τραγουδίστρια Ασπασία Στρατηγού και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών.
Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του «Μαζί για το Παιδί», που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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