Channel 12: Ο Άιζενκοτ συζητά εξαίρεση των υπερορθόδοξων από τη στράτευση για να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ
Channel 12: Ο Άιζενκοτ συζητά εξαίρεση των υπερορθόδοξων από τη στράτευση για να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ
Η νέα πρόταση καταργεί τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις κατάταξης στον στρατό και διατηρεί τις εξαιρέσεις για τους σπουδαστές θρησκευτικών σχολών - Οι υπερορθόδοξοι βουλευτές ζητούν την έγκριση των ραβίνων για επίσημες διαπραγματεύσεις
Σε διαπραγματεύσεις με το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism – UTJ) βρίσκεται, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, το κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ, με αντικείμενο ένα νέο πλαίσιο για τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων.
Η προτεινόμενη ρύθμιση, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα καταργούσε πλήρως τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις κατάταξης στον ισραηλινό στρατό και θα διατηρούσε ουσιαστικά τη γενικευμένη εξαίρεση από τη στράτευση για τους υπερορθόδοξους άνδρες που σπουδάζουν σε γιεσίβα, τις θρησκευτικές σχολές μελέτης της Τορά.
Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Άιζενκοτ να εξασφαλίσει τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, πριν εκπνεύσει η εντολή που έχει λάβει.
Η πιθανή αποδοχή ενός τέτοιου σχεδίου θα συνιστούσε σημαντική υποχώρηση του Άιζενκοτ απέναντι στις απαιτήσεις των υπερορθόδοξων κομμάτων, καθώς δεν θα υποχρέωνε τους θρησκευτικούς ηγέτες τους να αποδεχθούν συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους στρατολόγησης ή περιορισμούς στις εξαιρέσεις.
Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου στις θρησκευτικές σχολές, προκειμένου να αποτρέπονται εικονικές εγγραφές από άνδρες που επιδιώκουν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία χωρίς να φοιτούν πραγματικά. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται, περιλαμβάνεται ακόμη και η βιομετρική ταυτοποίηση των σπουδαστών στις γιεσίβα, ώστε να επιβεβαιώνεται η παρουσία τους και να περιορίζεται η κατάχρηση των εξαιρέσεων.
Αντίστοιχες προσπάθειες επιβολής αυστηρότερων ελέγχων έχουν αποτύχει επανειλημμένα στο παρελθόν.
Το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει επίσης επέκταση των ειδικών προγραμμάτων στρατιωτικής υπηρεσίας που είναι προσαρμοσμένα στις θρησκευτικές απαιτήσεις και στον τρόπο ζωής των υπερορθόδοξων Εβραίων.
Ωστόσο, η απουσία δεσμευτικών στόχων κατάταξης δημιουργεί ερωτήματα για τη συνταγματική και νομική αντοχή της ρύθμισης.
Τον Ιούνιο του 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είχε αποφανθεί ότι η κυβέρνηση όφειλε να αρχίσει να στρατολογεί τους υπερορθόδοξους άνδρες που πληρούν τις προϋποθέσεις, μετά τη λήξη του καθεστώτος γενικευμένων εξαιρέσεων που ίσχυε επί δεκαετίες. Παραμένει, επομένως, αβέβαιο κατά πόσον ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο χωρίς υποχρεωτικές ποσοστώσεις θα μπορούσε να περάσει τον έλεγχο του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτούσε τη μετάβαση από τις ανεπίσημες επαφές των τελευταίων εβδομάδων σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Η ηγεσία του υπερορθόδοξου κόμματος έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε απόφαση για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις ή υπογραφή συμφωνίας κυβερνητικής συνεργασίας προϋποθέτει την έγκριση των κορυφαίων ραβίνων.
Παρά τα δημοσιεύματα περί προόδου, ο πρόεδρος του UTJ, Γιαακόβ Άσερ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, αμφισβητώντας τις σχετικές πληροφορίες. «Οι αναφορές περί προόδου στις διαπραγματεύσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και οποιοδήποτε βήμα θα γίνει αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες των σεβαστών ραβίνων μας και των κορυφαίων σοφών της Τορά».
Εκείνο το σχέδιο προέβλεπε ότι οι εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία για σπουδαστές θρησκευτικών σχολών θα περιορίζονταν σε αριθμό αντίστοιχο με το 3% κάθε ετήσιας ηλικιακής σειράς υπόχρεων στράτευσης.
Οι υπερορθόδοξοι ραβίνοι απέρριψαν την πρόταση, επιμένοντας ότι οποιοσδήποτε νέος νόμος για τη στρατιωτική θητεία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει αριθμητικές ποσοστώσεις.
Αυτή η απαίτηση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των επαφών με τον Άιζενκοτ, ο οποίος καλείται να εξασφαλίσει την υποστήριξη των υπερορθόδοξων χωρίς να αποξενώσει τους υπόλοιπους πολιτικούς του συμμάχους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beytenu, ο οποίος έχει εγκαταλείψει την προηγούμενη άκαμπτη στάση του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Λίμπερμαν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί μια ρύθμιση πολύ πιο κοντά στις απαιτήσεις των υπερορθόδοξων κομμάτων, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε αντιταχθεί έντονα στις εξαιρέσεις από τη στράτευση. Παράλληλα, έχει μπλοκάρει εναλλακτικές επιλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, περιορίζοντας τα περιθώρια ελιγμών του Άιζενκοτ.
Η προτεινόμενη ρύθμιση, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα καταργούσε πλήρως τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις κατάταξης στον ισραηλινό στρατό και θα διατηρούσε ουσιαστικά τη γενικευμένη εξαίρεση από τη στράτευση για τους υπερορθόδοξους άνδρες που σπουδάζουν σε γιεσίβα, τις θρησκευτικές σχολές μελέτης της Τορά.
Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Άιζενκοτ να εξασφαλίσει τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, πριν εκπνεύσει η εντολή που έχει λάβει.
Η πιθανή αποδοχή ενός τέτοιου σχεδίου θα συνιστούσε σημαντική υποχώρηση του Άιζενκοτ απέναντι στις απαιτήσεις των υπερορθόδοξων κομμάτων, καθώς δεν θα υποχρέωνε τους θρησκευτικούς ηγέτες τους να αποδεχθούν συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους στρατολόγησης ή περιορισμούς στις εξαιρέσεις.
Τι προβλέπει η πρόταση για τη στράτευση των υπερορθόδοξωνΣύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο προβλέπει ότι οι υπερορθόδοξοι ραβίνοι θα απευθύνουν κάλεσμα κατάταξης στον στρατό προς τους νέους που δεν ασχολούνται με τη μελέτη της Τορά.
Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου στις θρησκευτικές σχολές, προκειμένου να αποτρέπονται εικονικές εγγραφές από άνδρες που επιδιώκουν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία χωρίς να φοιτούν πραγματικά. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται, περιλαμβάνεται ακόμη και η βιομετρική ταυτοποίηση των σπουδαστών στις γιεσίβα, ώστε να επιβεβαιώνεται η παρουσία τους και να περιορίζεται η κατάχρηση των εξαιρέσεων.
Αντίστοιχες προσπάθειες επιβολής αυστηρότερων ελέγχων έχουν αποτύχει επανειλημμένα στο παρελθόν.
Το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει επίσης επέκταση των ειδικών προγραμμάτων στρατιωτικής υπηρεσίας που είναι προσαρμοσμένα στις θρησκευτικές απαιτήσεις και στον τρόπο ζωής των υπερορθόδοξων Εβραίων.
Ωστόσο, η απουσία δεσμευτικών στόχων κατάταξης δημιουργεί ερωτήματα για τη συνταγματική και νομική αντοχή της ρύθμισης.
Τον Ιούνιο του 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είχε αποφανθεί ότι η κυβέρνηση όφειλε να αρχίσει να στρατολογεί τους υπερορθόδοξους άνδρες που πληρούν τις προϋποθέσεις, μετά τη λήξη του καθεστώτος γενικευμένων εξαιρέσεων που ίσχυε επί δεκαετίες. Παραμένει, επομένως, αβέβαιο κατά πόσον ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο χωρίς υποχρεωτικές ποσοστώσεις θα μπορούσε να περάσει τον έλεγχο του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Οι υπερορθόδοξοι ζητούν την έγκριση των ραβίνων για επίσημες συνομιλίεςΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με το Κανάλι 12, βουλευτές του Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την έγκριση των πνευματικών τους ηγετών προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης με τον πολιτικό συνασπισμό του Άιζενκοτ.
Η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτούσε τη μετάβαση από τις ανεπίσημες επαφές των τελευταίων εβδομάδων σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Η ηγεσία του υπερορθόδοξου κόμματος έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε απόφαση για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις ή υπογραφή συμφωνίας κυβερνητικής συνεργασίας προϋποθέτει την έγκριση των κορυφαίων ραβίνων.
Παρά τα δημοσιεύματα περί προόδου, ο πρόεδρος του UTJ, Γιαακόβ Άσερ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, αμφισβητώντας τις σχετικές πληροφορίες. «Οι αναφορές περί προόδου στις διαπραγματεύσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και οποιοδήποτε βήμα θα γίνει αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες των σεβαστών ραβίνων μας και των κορυφαίων σοφών της Τορά».
Η απόρριψη της προηγούμενης πρότασης και το όριο του 3%Η νέα διαπραγματευτική προσπάθεια ακολουθεί την απόρριψη προηγούμενης πρότασης του Άιζενκοτ από τους πνευματικούς ηγέτες του UTJ.
Εκείνο το σχέδιο προέβλεπε ότι οι εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία για σπουδαστές θρησκευτικών σχολών θα περιορίζονταν σε αριθμό αντίστοιχο με το 3% κάθε ετήσιας ηλικιακής σειράς υπόχρεων στράτευσης.
Οι υπερορθόδοξοι ραβίνοι απέρριψαν την πρόταση, επιμένοντας ότι οποιοσδήποτε νέος νόμος για τη στρατιωτική θητεία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει αριθμητικές ποσοστώσεις.
Αυτή η απαίτηση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των επαφών με τον Άιζενκοτ, ο οποίος καλείται να εξασφαλίσει την υποστήριξη των υπερορθόδοξων χωρίς να αποξενώσει τους υπόλοιπους πολιτικούς του συμμάχους.
Η μεταστροφή του Λίμπερμαν και το πολιτικό δίλημμα του ΆιζενκοτΤο θέμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς τόσο ο Άιζενκοτ όσο και οι εταίροι του είχαν δεσμευθεί κατά την προεκλογική περίοδο ότι θα έβαζαν τέλος στις εκτεταμένες εξαιρέσεις των υπερορθόδοξων Εβραίων από τη στρατιωτική θητεία. Ωστόσο, οι ανάγκες σχηματισμού κυβέρνησης φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε μεταβολή των θέσεων ορισμένων πολιτικών αρχηγών.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beytenu, ο οποίος έχει εγκαταλείψει την προηγούμενη άκαμπτη στάση του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Λίμπερμαν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί μια ρύθμιση πολύ πιο κοντά στις απαιτήσεις των υπερορθόδοξων κομμάτων, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε αντιταχθεί έντονα στις εξαιρέσεις από τη στράτευση. Παράλληλα, έχει μπλοκάρει εναλλακτικές επιλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, περιορίζοντας τα περιθώρια ελιγμών του Άιζενκοτ.
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