Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 28χρονος ντράμερ παντρεύτηκαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου – Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2025





Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 28χρονος ντράμερ του συγκροτήματος Liily αντάλλαξαν όρκους παρουσία αγαπημένων τους προσώπων και σύμφωνα με το Entertainment Tonight, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, στην τελετή παρευρέθηκαν η μητέρα της ερμηνέυτριας, Τις Σάιρους, η αδελφή της, Νόα Σάιρους και ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους με τον οποίο υπήρξε για χρόνια αποξενωμένη.







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Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το ζευγάρι είχε διοργανώσει δείπνο πρόβας μαζί με αγαπημένα του πρόσωπα. Η Λίλι Ρόουζ Πέρσελ, θετή αδελφή της Μάιλι, μοιράστηκε φωτογραφίες από το δείπνο στα Instagram Stories της, μεταξύ των οποίων και μία εικόνα από το μενού της βραδιάς, στην κορυφή του οποίου ήταν τυπωμένα τα αρχικά «M+M», παραπέμποντας στα αρχικά γράμματα των ονομάτων τους.







Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, σε τελετή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 28χρονος ντράμερ του συγκροτήματος Liily αντάλλαξαν όρκους παρουσία αγαπημένων τους προσώπων και σύμφωνα με το Entertainment Tonight, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, στην τελετή παρευρέθηκαν η μητέρα της ερμηνέυτριας, Τις Σάιρους, η αδελφή της, Νόα Σάιρους και ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους με τον οποίο υπήρξε για χρόνια αποξενωμένη.Φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο δείχνουν ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε δίπλα σε πισίνα, με τη Μάιλι Σάιρους και τον Μαξ Μοράντο να στέκονται κάτω από μια καμάρα στολισμένη με λευκά λουλούδια. Η 33χρονη επέλεξε ένα λιτό νυφικό που άφηνε την πλάτη της εκτεθειμένη, ενώ είχε τα μαλλιά της ψηλά σε κότσο. Ο αγαπημένος της είχε επιλέξει μαύρο κοστούμι και την ώρα που διάβαζε τους όρκους του η Σάιρους φαίνεται πως δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, με αποτέλεσμα να σκουπίζει τα δάκρυα στο πρόσωπό της.Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το ζευγάρι είχε διοργανώσει δείπνο πρόβας μαζί με αγαπημένα του πρόσωπα. Η Λίλι Ρόουζ Πέρσελ, θετή αδελφή της Μάιλι, μοιράστηκε φωτογραφίες από το δείπνο στα Instagram Stories της, μεταξύ των οποίων και μία εικόνα από το μενού της βραδιάς, στην κορυφή του οποίου ήταν τυπωμένα τα αρχικά «M+M», παραπέμποντας στα αρχικά γράμματα των ονομάτων τους.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο.



Πηγή είχε επιβεβαιώσει την είδηση στο People στις 2 Δεκεμβρίου 2025, μία ημέρα αφότου η τραγουδίστρια εντοπίστηκε να φορά ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες.



Ο Μοράντο αποκάλυψε τον Ιούλιο στο περιοδικό Wonderland ότι έκανε την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Κιότο της Ιαπωνίας, έναν προορισμό στον οποίο κανείς από τους δύο δεν είχε βρεθεί στο παρελθόν, αλλά «ήθελαν και οι δύο να πάνε για πολύ καιρό».



Ο Μοράντο είχε αποκαλύψει στην ίδια συνέντευξη ότι δυσκολεύτηκε να κρατήσει κρυφό το σχέδιό του, καθώς οι δυο τους είχαν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο να αρραβωνιαστούν πριν από το ταξίδι και η Σάιρους είχε υποψιαστεί ότι κάτι ετοίμαζε, με αποτέλεσμα εκείνος να χρειαστεί να καταβάλλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης.



«Πήγαμε πρώτα στο Τόκιο για μερικές ημέρες και μετά στο Κιότο. Νομίζω ότι είχε καταλάβει πως ερχόταν, οπότε περίμενα μέχρι την τελευταία στιγμή της τελευταίας ημέρας για να την αποπροσανατολίσω όσο περισσότερο μπορούσα», εξήγησε, σημειώνοντας πως καθώς περπατούσαν στους χώρους του ξενοδοχείου τους, ο Μοράντο βρήκε την ευκαιρία να κάνει την πρόταση.



«Υπήρχε ένας μικρός εξωτερικός κήπος, τον οποίο έπρεπε να διασχίσεις πάνω από μια σανίδα. Υπήρχε μια πινακίδα που έλεγε ότι δεν μπορούσες να περάσεις. Της είπα: “Αυτό είναι τρελό, ας πάμε από εκεί”. Εκείνη μου είπε, μιμούμενος πειραχτικά τη φωνή της: “Όχι, είναι κλειστό”», θυμήθηκε. «Τελικά την έπεισα και μπήκαμε μέσα και ήταν ένα μικρό αδιέξοδο, ένα πανέμορφο σκηνικό που έμοιαζε με ιαπωνικό δάσος. Εκείνη τραβούσε βίντεο και είχε γυρισμένη την πλάτη της. Τότε γονάτισα και της χτύπησα τον ώμο».



Ο Μοράντο παραδέχτηκε ότι ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος πριν κάνει την πρόταση: «Ίδρωνα. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Μεγαλώνεις βλέποντας ταινίες όπου ο άντρας γονατίζει και κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και ξέρεις ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Μετά όμως συνειδητοποιείς: “Εντάξει, πρέπει πραγματικά να γονατίσω”. Δεν ήθελα να τα θαλασσώσω, να μπερδευτώ ή να μου πέσει το δαχτυλίδι», ανέφερε.



Η τραγουδίστρια του «Wrecking Ball» και ο πλέον σύζυγός της είναι σε σχέση από τον Δεκέμβριο του 2021. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί σε ένα «ραντεβού στα τυφλά». Όπως είχε πει η Σάιρους στη βρετανική Vogue τον Μάιο του 2023: «Λοιπόν, για μένα ήταν στα τυφλά και όχι πραγματικά για εκείνον. Σκέφτηκα “Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγω”».



Tον Απρίλιο του 2022 επιβεβαίωσαν τη σχέση τους, όταν φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται παθιασμένα κατά τη διάρκεια εξόδου τους στο Δυτικό Χόλιγουντ.



Ο γάμος τους είναι ο δεύτερος για τη Μάιλι Σάιρους, η οποία στο παρελθόν παντρεμένη με τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ χώρισαν το 2019 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.