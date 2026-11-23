Tα τατουάζ που έκαναν Μάιλι Σάιρους και Μαξ Μοράντο για να «σφραγίσουν» τον γάμο τους, δείτε φωτογραφίες
Tα τατουάζ που έκαναν Μάιλι Σάιρους και Μαξ Μοράντο για να «σφραγίσουν» τον γάμο τους, δείτε φωτογραφίες
«Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους, τατουάζ με τα ονόματά τους για τον Μαξ και τη Μάιλι» έγραψε ο δημιουργός των τατουάζ
Με έναν ιδιαίτερο τρόπο διάλεξαν Μάιλι Σάιρους και Μαξ Μορέντο να «σφραγίσουν» τον γάμο τους που τελέστηκε το περασμένο Σάββατο.
Όπως αποκάλυψε ο tattoo artist Τζέιμι Τζιν Λόπεζ, το ζευγάρι έκανε ένα κοινό τατουάζ γράφοντας στα κορμιά τους ο ένας το όνομα του άλλου.
Συγκεκριμένα η Σάιρους έκανε το όνομα «Maxx» με μικρά κεφαλαία γράμματα στο δεξί ισχίο της, ενώ ο Μοράντο έκανε το «Miley» στο αριστερό ισχίο του, στο ίδιο στιλ.
Οι δυο τους πόζαραν ο ένας δίπλα στον άλλον, έχοντας τα χέρια τους αγκαλιασμένα, ενώ είχαν ξεκουμπώσει τα τζιν τους για να δείξουν τα νέα τους τατουάζ.
«Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους 💍 Τατουάζ με τα ονόματά τους για τον Μαξ και τη Μάιλι» έγραψε ο δημιουργός των τατουάζ.
Η 33χρονη Σάιρους και ο 28χρονος Μοράντο παντρεύτηκαν το Σάββατο, σε μια κλειστή τελετή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας.
Η τραγουδίστρια του «Party in the U.S.A.» και ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily είναι ζευγάρι από το 2021, όταν γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά, με τον αρραβώνα να έρχεται τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης.
Όπως αποκάλυψε ο tattoo artist Τζέιμι Τζιν Λόπεζ, το ζευγάρι έκανε ένα κοινό τατουάζ γράφοντας στα κορμιά τους ο ένας το όνομα του άλλου.
Συγκεκριμένα η Σάιρους έκανε το όνομα «Maxx» με μικρά κεφαλαία γράμματα στο δεξί ισχίο της, ενώ ο Μοράντο έκανε το «Miley» στο αριστερό ισχίο του, στο ίδιο στιλ.
Οι δυο τους πόζαραν ο ένας δίπλα στον άλλον, έχοντας τα χέρια τους αγκαλιασμένα, ενώ είχαν ξεκουμπώσει τα τζιν τους για να δείξουν τα νέα τους τατουάζ.
«Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους 💍 Τατουάζ με τα ονόματά τους για τον Μαξ και τη Μάιλι» έγραψε ο δημιουργός των τατουάζ.
Η 33χρονη Σάιρους και ο 28χρονος Μοράντο παντρεύτηκαν το Σάββατο, σε μια κλειστή τελετή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας.
Η τραγουδίστρια του «Party in the U.S.A.» και ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily είναι ζευγάρι από το 2021, όταν γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά, με τον αρραβώνα να έρχεται τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης.
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