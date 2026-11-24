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Δύο ανήλικοι μέλη συμμορίας που διέπραξε 23 κλοπές σε τέσσερις νομούς, πάνω από 15.000 ευρώ η λεία
Δύο ανήλικοι μέλη συμμορίας που διέπραξε 23 κλοπές σε τέσσερις νομούς, πάνω από 15.000 ευρώ η λεία
Η συμμορία είχε διαρρήξει 18 καταστήματα και είχε κλέψει τέσσερα οχήματα μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες
Δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος ως μέλη συμμορίας που εμπλέκεται σε 23 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Πέλλας και της Ημαθίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι είχαν συγκροτήσει μαζί με άλλους συνεργούς εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις διαρρήξεις καταστημάτων και τις κλοπές οχημάτων.
Από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, τα μέλη της συμμορίας διέπραξαν 18 διαρρήξεις καταστημάτων, τέσσερις κλοπές οχημάτων και μία κλοπή από το εσωτερικό οχήματος στους δήμους Χαλκηδόνος, Παιονίας, Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας.
Συνολικά αφαίρεσαν 8.400 ευρώ σε μετρητά, καθώς και αντικείμενα και οχήματα αξίας 7.250 ευρώ, με τη λεία τους να ανέρχεται σε 15.650 ευρώ.
Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι είχαν συγκροτήσει μαζί με άλλους συνεργούς εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις διαρρήξεις καταστημάτων και τις κλοπές οχημάτων.
Από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, τα μέλη της συμμορίας διέπραξαν 18 διαρρήξεις καταστημάτων, τέσσερις κλοπές οχημάτων και μία κλοπή από το εσωτερικό οχήματος στους δήμους Χαλκηδόνος, Παιονίας, Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας.
Συνολικά αφαίρεσαν 8.400 ευρώ σε μετρητά, καθώς και αντικείμενα και οχήματα αξίας 7.250 ευρώ, με τη λεία τους να ανέρχεται σε 15.650 ευρώ.
Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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