Υποχωρούν οι τιμές των καυσίμων: Στο €1,923 η αμόλυβδη πανελλαδικά, στο €1,889 στην Αττική

Σε σύγκριση με τα μέσα Οκτωβρίου, η αμόλυβδη έχει μειωθεί κατά 9 λεπτά το λίτρο - Μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά νομό, με τα νησιά να πληρώνουν συνήθως ακριβότερο τίμημα για τα καύσιμα