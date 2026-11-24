Υποχωρούν οι τιμές των καυσίμων: Στο €1,923 η αμόλυβδη πανελλαδικά, στο €1,889 στην Αττική
Υποχωρούν οι τιμές των καυσίμων: Στο €1,923 η αμόλυβδη πανελλαδικά, στο €1,889 στην Αττική
Σε σύγκριση με τα μέσα Οκτωβρίου, η αμόλυβδη έχει μειωθεί κατά 9 λεπτά το λίτρο - Μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά νομό, με τα νησιά να πληρώνουν συνήθως ακριβότερο τίμημα για τα καύσιμα
Πορεία αποκλιμάκωσης ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, αν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε τη Δευτέρα πανελλαδικά στο 1,923 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στο 1,995 ευρώ και του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,416 ευρώ.
Σε σύγκριση με τα μέσα Οκτωβρίου, η αμόλυβδη έχει μειωθεί κατά 9 λεπτά το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατά 12 λεπτά.
Οι τιμές ανά νομό, πάντως, παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, με τα νησιά να πληρώνουν συνήθως ακριβότερο τίμημα για τα καύσιμα. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν χθες Δευτέρα στις Κυκλάδες στα 2,240 ευρώ το λίτρο και στα Δωδεκάνησα στα 2,090 ευρώ το λίτρο.
Υπενθυμίζεται ότι η παράταση των επιδοτήσεων για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου.
Την ίδια ώρα, πτωτικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η συγκρατημένη αισιοδοξία για ενδεχόμενη διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές.
Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια.
Σε σύγκριση με τα μέσα Οκτωβρίου, η αμόλυβδη έχει μειωθεί κατά 9 λεπτά το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατά 12 λεπτά.
Οι τιμές ανά νομό, πάντως, παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, με τα νησιά να πληρώνουν συνήθως ακριβότερο τίμημα για τα καύσιμα. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν χθες Δευτέρα στις Κυκλάδες στα 2,240 ευρώ το λίτρο και στα Δωδεκάνησα στα 2,090 ευρώ το λίτρο.
Υπενθυμίζεται ότι η παράταση των επιδοτήσεων για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου.
Την ίδια ώρα, πτωτικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η συγκρατημένη αισιοδοξία για ενδεχόμενη διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές.
Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα