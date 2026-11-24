Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Τι ισχύει για άδειες, ασθένεια και αποχώρηση από την εργασία

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Τι να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν το λάβουν

Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων

-με online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

-Για εκ περιτροπής εργασία:

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.