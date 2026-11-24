Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό
Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δυσκολεύοντας τις πρωινές μετακινήσεις των οδηγών.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Αυξημένος όγκος οχημάτων παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Αυξημένος όγκος οχημάτων παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού.
Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και ΜεσογείωνΣτα βόρεια προάστια και το κέντρο, καθυστερήσεις σημειώνονται τμηματικά στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στο ύψος του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου, αλλά και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Σταδίου και η Βασιλίσσης Αμαλίας.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 24, 2026
άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας,
15΄-20΄Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/OSYZG6KiOF
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