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Σκύλος έσωσε 2χρονη που έπεσε σε πισίνα στη Βραζιλία, «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία» είπε η μητέρα της, δείτε βίντεο
Σκύλος έσωσε 2χρονη που έπεσε σε πισίνα στη Βραζιλία, «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία» είπε η μητέρα της, δείτε βίντεο
To σκυλί ράτσας γκόλντερ ριτρίβερ αντέδρασε ακαριαία όταν είδε τη μικρή Μαϊτέ να πέφτει στο νερό
Ως ήρωας αντιμετωπίζεται στη Βραζιλία ο σκύλος που την περασμένη Παρασκευή έσωσε ένα μια 2χρονη από πνιγμό όταν το κορίτσι έπεσε κατά λάθος στην πισίνα του σπιτιού της.
Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στο σπίτι της οικογένειας της μικρής Μαϊτέ, φαίνεται το κορίτσι να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της πισίνας, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο νερό.
Στη θέα του παιδιού να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού, το σκυλί ράτσας γκόλντερ ριτρίβερ που ακούει στο όνομα Τερέζα, πήδηξε μέσα στην πισίνα και έγινε «σωσίβιο» για τη Μαϊτέ που πιάστηκε από το κορμί του για να κρατήσει το κεφάλι της έξω από το νερό.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή της Μαϊτέ έτρεξαν προς την πισίνα, βούτηξαν στο νερό και έβγαλαν το κορίτσι με ασφάλεια έξω από το νερό.
Η μητέρα του κοριτσιού είπε ότι είχε απομακρυνθεί από την πισίνα προκειμένου να πάρει ένα κομμάτι κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είχε πάει να φέρει την μπανιέρα του σκύλου όταν μέσα σε δευτερόλεπτα εξελίχθηκε η παρολίγον τραγωδία.
Σύμφωνα με την ίδια «η κόρη μου έχει πρόσβαση σε πισίνες και ποτέ, μα ποτέ, δεν μπαίνει μόνη της στο νερό. Πάντα περιμένει να μπει κάποιος μαζί της». Όταν, όμως, ρώτησε την κόρη της τι προσπαθούσε να κάνει, το μικρό κορίτσι εξήγησε ότι απλώς ήθελε να βουτήξει στο νερό. «Απλώς μπήκε στην πισίνα. Σύμφωνα με όσα μου είπε, ήθελε να βουτήξει. Αυτή είναι η αθωότητα ενός παιδιού», δήλωσε η μητέρα της.
Η μητέρα της Μαϊτέ που έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο προκειμένου να δείξει πώς «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία», χαρακτήρισε ηρωίδα την Τερέζα.
Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στο σπίτι της οικογένειας της μικρής Μαϊτέ, φαίνεται το κορίτσι να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της πισίνας, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο νερό.
Στη θέα του παιδιού να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού, το σκυλί ράτσας γκόλντερ ριτρίβερ που ακούει στο όνομα Τερέζα, πήδηξε μέσα στην πισίνα και έγινε «σωσίβιο» για τη Μαϊτέ που πιάστηκε από το κορμί του για να κρατήσει το κεφάλι της έξω από το νερό.
Golden retriever saves drowning girl in a swimming pool in Brazil.— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
During a family celebration, the mother briefly stepped away to get a cake while the children went into the pool and ended up in the deep end. One of the girls began to drown.
A golden retriever named Teresa… pic.twitter.com/mbOTMHXwMe
Όπως φαίνεται στα πλάνα, στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή της Μαϊτέ έτρεξαν προς την πισίνα, βούτηξαν στο νερό και έβγαλαν το κορίτσι με ασφάλεια έξω από το νερό.
Η μητέρα του κοριτσιού είπε ότι είχε απομακρυνθεί από την πισίνα προκειμένου να πάρει ένα κομμάτι κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είχε πάει να φέρει την μπανιέρα του σκύλου όταν μέσα σε δευτερόλεπτα εξελίχθηκε η παρολίγον τραγωδία.
Σύμφωνα με την ίδια «η κόρη μου έχει πρόσβαση σε πισίνες και ποτέ, μα ποτέ, δεν μπαίνει μόνη της στο νερό. Πάντα περιμένει να μπει κάποιος μαζί της». Όταν, όμως, ρώτησε την κόρη της τι προσπαθούσε να κάνει, το μικρό κορίτσι εξήγησε ότι απλώς ήθελε να βουτήξει στο νερό. «Απλώς μπήκε στην πισίνα. Σύμφωνα με όσα μου είπε, ήθελε να βουτήξει. Αυτή είναι η αθωότητα ενός παιδιού», δήλωσε η μητέρα της.
Η μητέρα της Μαϊτέ που έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο προκειμένου να δείξει πώς «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία», χαρακτήρισε ηρωίδα την Τερέζα.
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