Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα, με αγαπάει στα σκοτάδια μου
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα, με αγαπάει στα σκοτάδια μου
Η art director μετρά 11 χρόνια γάμου με τον Βασίλη Καρύδη
Τη σχέση της με τον σύζυγό της, τον οποίο βλέπει ως τον πιο ωραίο άντρα στην Ελλάδα, περιέγραψε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αποκαλύπτοντας πως το πιο σημαντικό συστατικό που τους κρατάει ενωμένους είναι πως την αγαπάει και στα «σκοτάδια» της και εκείνη στα δικά του.
Η art director, με αφορμή την πρεμιέρα του «First Dates» έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, και μιλώντας για τον έρωτα, ανέφερε αρχικά πως πριν γνωρίσει τον Βασίλη Καρύδη βρέθηκε σε λάθος σχέσεις, οι οποίες τελικά την οδήγησαν στον άνθρωπό της: «Είμαι του κεραυνοβόλου, πιστεύω πάρα πολύ στον έρωτα. Αλλά, πριν από τον Βασίλη, είχα πειραματιστεί. Δηλαδή πιστεύω ότι ο έρωτας σου έρχεται όταν είσαι ανοιχτός σ’ αυτό το παιχνίδι. Έκανα τα λάθη μου, είχα λάθος σχέσεις, ήμουν εγώ το λάθος σε σχέσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έπειτα δήλωσε πως ο σύζυγός της πέρα από καλός πατέρας, είναι ένας πολύ ωραίος άντρας και καλός σύντροφος, στήριγμά της σε όλες τις δυσκολίες: «Ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς, είναι πάρα πολύ καλός σύντροφος. Με ξέρει πολύ καλά και το πιο σημαντικό είναι το εξής, γιατί με ρωτάνε πολλοί πως τα έχουμε καταφέρει και είμαστε τόσα χρόνια μαζί... Δουλεύουμε για την αγάπη και, επειδή αλλάζεις μεγαλώνοντας κάθε μέρα, με αγαπάει στα σκοτάδια μου. Δεν με αγαπάει στις επιτυχίες μου. Στις επιτυχίες μου είναι πολύ εύκολο να με αγαπήσεις. Στις δύσκολες μέρες μου, στα δύσκολα μονοπάτια μου, το ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει και ότι στα δύσκολα του είμαι εγώ από εκεί πίσω κέρβερος είναι αυτό που μας κρατάει. Το Σαββατοκύριακο είμαστε όλοι ερωτευμένοι. Τη Δευτέρα θέλω να σε δω... Τη Δευτέρα που έχω κατάθλιψη και είμαι ταλαίπα, έχω νεύρα ή έχω περίοδο... Εκεί θέλω να σε δω σαν σύντροφο. Δεν θέλω να σε δω στα εύκολα. Μόνο στα σκοτάδια θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος», εξομολογήθηκε.
Δείτε το βίντεο
«Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε»
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης τον Αύγουστο έκλεισαν 11 χρόνια παντρεμένοι.
Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου η art director ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο Καστελλόριζο μαζί με τα παιδιά τους Ροζαλία και Μιχάλη, δείχνοντας πως πέρασαν την ξεχωριστή αυτή ημέρα για εκείνους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε. Σήμερα κλείνουμε 11 χρόνια γάμου».
Η art director, με αφορμή την πρεμιέρα του «First Dates» έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, και μιλώντας για τον έρωτα, ανέφερε αρχικά πως πριν γνωρίσει τον Βασίλη Καρύδη βρέθηκε σε λάθος σχέσεις, οι οποίες τελικά την οδήγησαν στον άνθρωπό της: «Είμαι του κεραυνοβόλου, πιστεύω πάρα πολύ στον έρωτα. Αλλά, πριν από τον Βασίλη, είχα πειραματιστεί. Δηλαδή πιστεύω ότι ο έρωτας σου έρχεται όταν είσαι ανοιχτός σ’ αυτό το παιχνίδι. Έκανα τα λάθη μου, είχα λάθος σχέσεις, ήμουν εγώ το λάθος σε σχέσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έπειτα δήλωσε πως ο σύζυγός της πέρα από καλός πατέρας, είναι ένας πολύ ωραίος άντρας και καλός σύντροφος, στήριγμά της σε όλες τις δυσκολίες: «Ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς, είναι πάρα πολύ καλός σύντροφος. Με ξέρει πολύ καλά και το πιο σημαντικό είναι το εξής, γιατί με ρωτάνε πολλοί πως τα έχουμε καταφέρει και είμαστε τόσα χρόνια μαζί... Δουλεύουμε για την αγάπη και, επειδή αλλάζεις μεγαλώνοντας κάθε μέρα, με αγαπάει στα σκοτάδια μου. Δεν με αγαπάει στις επιτυχίες μου. Στις επιτυχίες μου είναι πολύ εύκολο να με αγαπήσεις. Στις δύσκολες μέρες μου, στα δύσκολα μονοπάτια μου, το ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει και ότι στα δύσκολα του είμαι εγώ από εκεί πίσω κέρβερος είναι αυτό που μας κρατάει. Το Σαββατοκύριακο είμαστε όλοι ερωτευμένοι. Τη Δευτέρα θέλω να σε δω... Τη Δευτέρα που έχω κατάθλιψη και είμαι ταλαίπα, έχω νεύρα ή έχω περίοδο... Εκεί θέλω να σε δω σαν σύντροφο. Δεν θέλω να σε δω στα εύκολα. Μόνο στα σκοτάδια θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος», εξομολογήθηκε.
Δείτε το βίντεο
«Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε»
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης τον Αύγουστο έκλεισαν 11 χρόνια παντρεμένοι.
Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου η art director ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο Καστελλόριζο μαζί με τα παιδιά τους Ροζαλία και Μιχάλη, δείχνοντας πως πέρασαν την ξεχωριστή αυτή ημέρα για εκείνους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε. Σήμερα κλείνουμε 11 χρόνια γάμου».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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