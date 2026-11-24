Στην τελευταία θέση της Ευρώπης η Ελλάδα στην πρόσβαση επιχειρήσεων στο δανεισμό – Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΕΚΤ
Στην τελευταία θέση της Ευρώπης η Ελλάδα στην πρόσβαση επιχειρήσεων στο δανεισμό – Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΕΚΤ
Το 27% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει εμπόδια στη χρηματοδότηση, έναντι μόλις 4% στο Λουξεμβούργο – Οι αδύναμες ανακτήσεις δανείων, η θεσμική ποιότητα και η ασθενέστερη μετάδοση των επιτοκιακών αποφάσεων
Μια δυσάρεστη πρωτιά για την Ελλάδα αποκαλύπτει νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς η χώρα εμφανίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών που εξετάζονται. Παρά τη σημαντική εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης και την επιστροφή τους σε ισχυρή κερδοφορία, η δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν τραπεζικό δανεισμό εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο επίμονα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας.
Το εύρημα είναι αποκαλυπτικό: Το 27% των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετώπισε εμπόδια στην πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στην έρευνα, με την Κύπρο να ακολουθεί με περίπου 16%, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 4%. Στη Γερμανία και τη Φινλανδία κινείται περίπου στο 6%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το εύρημα είναι αποκαλυπτικό: Το 27% των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετώπισε εμπόδια στην πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στην έρευνα, με την Κύπρο να ακολουθεί με περίπου 16%, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 4%. Στη Γερμανία και τη Φινλανδία κινείται περίπου στο 6%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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