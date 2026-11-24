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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Κόμο-ΑΕΚ για το Champions League και το Βαλένθια – Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Κόμο-ΑΕΚ για το Champions League και το Βαλένθια – Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα
Πλούσιο το πρόγραμμα των αγώνων σήμερα καθώς υπάρχουν αρκετά ματς τόσο για τους φίλους του ποδοσφαίρου, όσο και για εκείνους του μπάσκετ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι πλούσιο με μεγάλους αγώνες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Από τα ματς της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ένωσης με την Κόμο στις 22:00, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League, η Άρσεναλ υποδέχεται την Ντόρτμουντ (22:00, Magenta Sport 3 League), η Μάντσεστερ Σίτι τη Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 5).
Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 21:30, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports Prime.
15:00 Magenta Sport 2 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ UEFA Youth League
17:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή διαδικασία για την προσωρινή εισαγωγή οχημάτων με ξένες πινακίδες
18:00 Magenta Sport 6 Φενέρμπαχτσε – Βάσας CEV Champions League
19:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Παρί EuroLeague
19:45 Magenta Sport 5 Μπόντο Γκλιμτ – Λίντσερ UEFA Champions League
19:45 Magenta Sport 3 Γαλατασαράι – Άστον Βίλα UEFA Champions League
Από τα ματς της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ένωσης με την Κόμο στις 22:00, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League, η Άρσεναλ υποδέχεται την Ντόρτμουντ (22:00, Magenta Sport 3 League), η Μάντσεστερ Σίτι τη Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 5).
Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 21:30, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports Prime.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
15:00 Magenta Sport 2 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ UEFA Youth League
17:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή διαδικασία για την προσωρινή εισαγωγή οχημάτων με ξένες πινακίδες
18:00 Magenta Sport 6 Φενέρμπαχτσε – Βάσας CEV Champions League
19:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Παρί EuroLeague
19:45 Magenta Sport 5 Μπόντο Γκλιμτ – Λίντσερ UEFA Champions League
19:45 Magenta Sport 3 Γαλατασαράι – Άστον Βίλα UEFA Champions League
20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δούκας – ΠΑΟΚ Futsal Super League
21:00 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague
21:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός EuroLeague
21:45 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague
22:00 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε EuroLeague
22:00 Magenta Sport 5 Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 4 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 9 Ρέιντζερς – Αμπερντίν Scottish Premiership
22:00 Magenta Sport 8 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 7 Λειψία – Λανς UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 6 Φέγενορντ – Πόρτο UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 3 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 2 Κόμο – ΑΕΚ UEFA Champions League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δούκας – ΠΑΟΚ Futsal Super League
21:00 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague
21:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός EuroLeague
21:45 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague
22:00 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε EuroLeague
22:00 Magenta Sport 5 Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 4 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 9 Ρέιντζερς – Αμπερντίν Scottish Premiership
22:00 Magenta Sport 8 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 7 Λειψία – Λανς UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 6 Φέγενορντ – Πόρτο UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 3 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 2 Κόμο – ΑΕΚ UEFA Champions League
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