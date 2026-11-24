Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου στου Γουδή – Ανάμεσά τους δύο 13χρονοι, τον έβριζαν χυδαία πριν από την επίθεση
Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου στου Γουδή – Ανάμεσά τους δύο 13χρονοι, τον έβριζαν χυδαία πριν από την επίθεση
Ηχητικό ντοκουμέντο με τις απειλές και τις χυδαίες ύβρεις σε βάρος του 17χρονου – Συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας
Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία οι τέσσερις ανήλικοι οι οποίοι το απόγευμα του Σαββάτου επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν έναν 17χρονο στο Γουδή τραυματίζοντάς τον στη μύτη και στο μάτι.
Πρόκειται για δύο Φιλιππινέζους, ηλικίας 13 και 17 ετών, έναν Γεωργιανό, ηλικίας 14 ετών, και έναν 13χρονο Αλβανό οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, βαριά σωματική βλάβη και απόπειρα κλοπής.
Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα γνωριζόταν με τους δράστες οι οποίοι τον περίμεναν στην πλατεία του Αγίου Θωμά με σκοπό να του επιτεθούν.
Το protothema.gr παρουσιάζει ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται οι στιγμές τρόμου που έζησε ο 17χρονος στα χέρια των τεσσάρων, ανηλίκων δραστών οι οποίοι τον βρίζουν χυδαία και τον απειλούν προτού του επιτεθούν.
Στο βίντεο ακούγονται οι φωνές των αλλοδαπών την ώρα που έχουν πλησιάσει το θύμα και διαπληκτίζονται μαζί του ενώ διακρίνονται οι θαμώνες ενός εστιατορίου που παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις σκηνές βίας που ακολούθησαν.
Στο τέλος του βίντεο φαίνεται και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο για να παραλάβει τον 17χρονο ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και έφερε ένα σοβαρό τραύμα στο μάτι.
Πρόκειται για δύο Φιλιππινέζους, ηλικίας 13 και 17 ετών, έναν Γεωργιανό, ηλικίας 14 ετών, και έναν 13χρονο Αλβανό οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, βαριά σωματική βλάβη και απόπειρα κλοπής.
Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα γνωριζόταν με τους δράστες οι οποίοι τον περίμεναν στην πλατεία του Αγίου Θωμά με σκοπό να του επιτεθούν.
Το protothema.gr παρουσιάζει ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται οι στιγμές τρόμου που έζησε ο 17χρονος στα χέρια των τεσσάρων, ανηλίκων δραστών οι οποίοι τον βρίζουν χυδαία και τον απειλούν προτού του επιτεθούν.
Στο βίντεο ακούγονται οι φωνές των αλλοδαπών την ώρα που έχουν πλησιάσει το θύμα και διαπληκτίζονται μαζί του ενώ διακρίνονται οι θαμώνες ενός εστιατορίου που παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις σκηνές βίας που ακολούθησαν.
Στο τέλος του βίντεο φαίνεται και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο για να παραλάβει τον 17χρονο ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και έφερε ένα σοβαρό τραύμα στο μάτι.
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