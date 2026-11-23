Νετανιάχου: Καλά νέα για το Ισραήλ η επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia
Νετανιάχου: Καλά νέα για το Ισραήλ η επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia
«Η συνεργασία της Nvidia με τον τεχνολογικό τομέα του Ισραήλ έχει δημιουργήσει τεράστια αξία τόσο για την εταιρεία όσο και για την οικονομία της καινοτομίας της χώρας», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia ως «θετική εξέλιξη για τη συνεργασία της εταιρείας με το Ισραήλ» και «για τον παγκόσμιο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης».
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «η συνεργασία της Nvidia με τον τεχνολογικό τομέα του Ισραήλ έχει δημιουργήσει τεράστια αξία τόσο για την εταιρεία όσο και για την οικονομία της καινοτομίας της χώρας».
Η επιστροφή του Χουάνγκ, εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του, συνοδεύτηκε από ισχυρή άνοδο της μετοχής της NVIDIA, με τους επενδυτές να αντιδρούν θετικά στην απόφαση.
Στις πρώτες συναλλαγές, η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών κατέγραψε κέρδη που ξεπέρασαν το 27% και έφτασαν έως και το 30%.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «η συνεργασία της Nvidia με τον τεχνολογικό τομέα του Ισραήλ έχει δημιουργήσει τεράστια αξία τόσο για την εταιρεία όσο και για την οικονομία της καινοτομίας της χώρας».
Με μία ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα η Nvidia γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου τον Τζένσεν Χουάνγκ ως πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Prime Minister Benjamin Netanyahu: Nvidia's partnership with Israel's tech sector has created enormous value for the company and for Israel's innovation economy. Continuity in Nvidia's leadership is good news for that partnership and for the global AI industry.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 23, 2026
Η επιστροφή του Χουάνγκ, εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του, συνοδεύτηκε από ισχυρή άνοδο της μετοχής της NVIDIA, με τους επενδυτές να αντιδρούν θετικά στην απόφαση.
Στις πρώτες συναλλαγές, η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών κατέγραψε κέρδη που ξεπέρασαν το 27% και έφτασαν έως και το 30%.
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