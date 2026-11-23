Νετανιάχου: Καλά νέα για το Ισραήλ η επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia

«Η συνεργασία της Nvidia με τον τεχνολογικό τομέα του Ισραήλ έχει δημιουργήσει τεράστια αξία τόσο για την εταιρεία όσο και για την οικονομία της καινοτομίας της χώρας», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός