Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Εθνική Παίδων: Επίσημα στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Εθνική Παίδων: Επίσημα στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Και μαθηματικά επιβεβαιώθηκε ότι η Εθνική Παίδων εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ
Η Εθνική Ελλάδας Κ17 λάμπει στο Μουντιάλ του Κατάρ.
Η Εθνική Ομάδα εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17, αφού μετά και τα αποτελέσματα της Δευτέρας 23/11 διασφαλίστηκε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Κάτι, βέβαια, που ήταν σχεδόν σίγουρο μετά και τη δεύτερη νίκη επί του Παναμά.
Όπως αναφέρει η ΕΠΟ «Μετά τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Αιγύπτου (2-1) και του Παναμά (2-1), η Εθνική U17 έφτασε τους 6 βαθμούς στον 1ο όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των νοκ άουτ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής.
Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με το Κατάρ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (16:30 ώρα Ελλάδας), με στόχο να ολοκληρώσει στην κορυφή του ομίλου την παρουσία της στη φάση των ομίλων και να συνεχίσει το ιστορικό της ταξίδι στο Μουντιάλ!».
Πηγή: Gazzetta
Η Εθνική Ομάδα εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17, αφού μετά και τα αποτελέσματα της Δευτέρας 23/11 διασφαλίστηκε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Κάτι, βέβαια, που ήταν σχεδόν σίγουρο μετά και τη δεύτερη νίκη επί του Παναμά.
Όπως αναφέρει η ΕΠΟ «Μετά τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Αιγύπτου (2-1) και του Παναμά (2-1), η Εθνική U17 έφτασε τους 6 βαθμούς στον 1ο όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των νοκ άουτ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής.
Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με το Κατάρ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (16:30 ώρα Ελλάδας), με στόχο να ολοκληρώσει στην κορυφή του ομίλου την παρουσία της στη φάση των ομίλων και να συνεχίσει το ιστορικό της ταξίδι στο Μουντιάλ!».
Πηγή: Gazzetta
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