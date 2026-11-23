Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η Ρίτα Αντωνοπούλου εξομολογήθηκε πως πέρασαν χρόνια μέχρι να μπορέσει να ξεπεράσει τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε υποστεί ως παιδί. Για να τα καταφέρει στράφηκε στην ψυχοθεραπεία. «Σε επηρεάζει βαθύτατα είτε το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή είτε όχι. Για να το λύσεις θα περάσουν χρόνια, θα το κρύψεις, θα το βάλεις κάτω από το χαλί, θα σκοντάφτεις πάνω στο χαλί μέχρι τη στιγμή να το αντιμετωπίσεις, να το δεις κατάματα, να έρθεις σε μία συμφιλίωση με αυτό που συνέβη. Εγώ κατάφερα και το έκανα και με ψυχοθεραπεία», εκμυστηρεύτηκε.



Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της



Κλείσιμο Ακολούθως, η τραγουδίστρια σημείωσε πως βρέθηκε αντιμέτωπη ξανά με τον άνθρωπο που την είχε παρενοχλήσει, ενώ ήταν μαζί με την κόρη της. «Έχω μιλήσει στην κόρη μου για τη σεξουαλική παρενόχληση. Το έκανα πολύ συνειδητά μπροστά της και όταν φεύγαμε της είπα ''κατάλαβες τι έγινε; Αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος που δεν θα τολμήσει να μας ξαναπειράξει''. Τον συνάντησα μετά από τριάντα χρόνια», περιέγραψε.