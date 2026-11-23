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Ρίτα Αντωνοπούλου: Έχω μιλήσει στην κόρη μου για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκα σε παιδική ηλικία
Ρίτα Αντωνοπούλου: Έχω μιλήσει στην κόρη μου για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκα σε παιδική ηλικία
Της είπα «Αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος που δεν θα τολμήσει να μας ξαναπειράξει», θυμήθηκε η τραγουδίστρια
Στη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί στην παιδική της ηλικία αναφέρθηκε η Ρίτα Αντωνοπούλου, δηλώνοντας πως έχει μοιραστεί με την κόρη της όσα είχε βιώσει. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως είχε συναντήσει ξανά εκείνον τον άνθρωπο όταν ήταν μαζί με το παιδί της. Αφού τον αντιμετώπισε, είχε πει στην κόρη της πως δεν πρόκειται να τους κάνει άλλη φορά κακό.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η Ρίτα Αντωνοπούλου εξομολογήθηκε πως πέρασαν χρόνια μέχρι να μπορέσει να ξεπεράσει τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε υποστεί ως παιδί. Για να τα καταφέρει στράφηκε στην ψυχοθεραπεία. «Σε επηρεάζει βαθύτατα είτε το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή είτε όχι. Για να το λύσεις θα περάσουν χρόνια, θα το κρύψεις, θα το βάλεις κάτω από το χαλί, θα σκοντάφτεις πάνω στο χαλί μέχρι τη στιγμή να το αντιμετωπίσεις, να το δεις κατάματα, να έρθεις σε μία συμφιλίωση με αυτό που συνέβη. Εγώ κατάφερα και το έκανα και με ψυχοθεραπεία», εκμυστηρεύτηκε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Ακολούθως, η τραγουδίστρια σημείωσε πως βρέθηκε αντιμέτωπη ξανά με τον άνθρωπο που την είχε παρενοχλήσει, ενώ ήταν μαζί με την κόρη της. «Έχω μιλήσει στην κόρη μου για τη σεξουαλική παρενόχληση. Το έκανα πολύ συνειδητά μπροστά της και όταν φεύγαμε της είπα ''κατάλαβες τι έγινε; Αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος που δεν θα τολμήσει να μας ξαναπειράξει''. Τον συνάντησα μετά από τριάντα χρόνια», περιέγραψε.
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